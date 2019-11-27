【紅隧重開】運魚車早半小時「突圍而出」　離奇成首架過隧車輛

在反修例風波下，受損嚴重的紅磡海底隧道，自本月14日封閉後，今日（27日）清晨5時，終於恢復通車。不過，通車前半小時，卻發生一段有趣小插曲。一輛運魚車離奇突破防線，駛至收費亭，結果「誤打誤撞」下，在未正式通車前成功「突圍而出」，成為首架駛過隧道的車輛。

● 職員：點解佢（運魚車）可以入到嚟？

凌晨約4時半，當時九龍往港島方向隧道口，仍未見有職員現身。但當時已有防暴警在康莊道一帶巡邏，同時有警車在隧道口巡邏及戒備，公主道等地方仍有封鎮線。適時，一輛運魚車突然駛至收費亭，稍作停留後，便絕塵而去，而當時收費亭內未見有人，據悉附近有職員大感錯愕，有人稱：「點解佢（運魚車）可以入到嚟？」

結果，該輛運魚車間接變成第一輛在紅隧重開時，通過隧道的車輛，但未知其成功突破防線的原因及最終有否繳費；如準時以清晨5時計，首先通過隧道的則是一輛貨車，當時紅隧開通4個手動收費亭、3個自動收費亭及1條巴士通道，其後亦陸續有的士及旅遊巴等駛過。至於由港島前往九龍的車輛，亦大致暢順。

凌晨約4時半，一輛運魚車未知何故突破防線，「突圍而出」首先通過隧道。（陳浩然攝）