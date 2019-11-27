【攔車截劫】四賊打劫西貢私家車斬傷兩人　司機及兩男被捕

現場遺下兩支飲料、眼鏡及黑色膠刀套。（黃偉民攝）

西貢發生攔車搶劫傷人案。凌晨約4時36分，兩名男子駕乘私家車，駛至南邊圍路近蠔涌新村出入口對開時，突有另一輛私家車瘋馳而至，該車上四名男子跳落車，當中有人持刀，並以鐵錘扑爆事主車輛的司機位及乘客位車窗，襲擊兩名事主及行劫。警方其後拘捕兩名27歲男子及24歲男司機。

雙方糾纏期間，兩名事主分別頭、手及面部中刀受傷，最終被對方人等掠去4,000元現款，劫匪事後原車逃去。救護員接報趕抵，姓莊23歲男乘客及頸傷，而24歲姓梅男司機面及右手傷，兩男名事主送往將軍澳醫院治理，當時他們清醒。經初步調查，相信梅男曾與另外兩名被捕男子因金錢問題爭執，案件列傷人、串謀傷人、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、刑事毀壞、盜竊及非法收受賭注，梅男涉嫌非法收受賭注被捕。另外兩名被捕姓洪及姓林27歲男子同日晚上在黃大仙區拘捕，涉嫌串謀傷人。

事後現場遺下大灘血迹，並有兩支飲料、眼鏡及黑色膠刀套。消息稱，遇劫兩名事主均非車主，他們只是向友人借車駕駛，據悉車主居於深水埗海麗邨。警方將案件暫列「搶劫傷人」處理，現正調查事件。

10月29日早上，西貢亦發生同類案件。一名餅店東主，駕車途經福民路時，發現車胎有損，落車查看期間，突有另一中港牌七人車攔途截劫，對方兩男一女落車，持刀劫走其車內9萬元用作支薪的現款，原車逃走時卻因撞車，最後刀傷一名的士司機，搶走其車後逃去。