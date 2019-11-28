【11.27理大】警方入校前最後一夜　細看圍城內留守者「信息」

11月17日，逾千示威者被圍困理大。11月27日，是警方安全小隊進入清走危險品的前一夜。走遍校園，處處留有圍城前後，留守示威者留下的「信息」：有抗爭語句、通告、溫馨提示等。但「信息」在22日後已難再見得到，當日留守者僅餘不足百人。如今，仍留守理大內的人，也許只餘20人。

理大圍城的第十一夜（27日晚），也是警方組成的安全小隊進入校園前的最後晚上，正如那位見傳媒的黑衣留守者所言，留守人士「匿得好埋」，記者「洗樓」，未有發現任何人蹤，走動的只有傳媒、老鼠、蚊螆等。

有示威者在地上留下字句。(楊婉婷攝) ●11月15日：示威者訴五個月來的難受 校園各處，遺下理大圍城前後日子的痕迹。理大中央的鐘樓，時間停在某一天的1時56分。校園地上，示威者以噴漆寫上「6.9-15.11」的心聲，指一天比一天難受，但終會獲得勝利。11月15日這天，在理大內的示威者堵路，與警方衝突未起。



有人留字指，物資房內已無深色衫供應。(楊婉婷攝) ●11月16日：男裝深色衣服已用光 「物資房」的長桌上，貼有「16/11 15:00」的留言，說已沒有男裝的深色衣服提供。當日的上午如同暴風雨前夕般平靜，但深夜形勢急轉直下，防暴警現身及推進，催淚彈與汽油彈橫飛。戰火凌晨一度停止，翌晨再延續。

有人在校內廚房煮了雞湯。(楊婉婷攝) ●11月17日：廚房提供煮好的雞湯 「抗爭飯堂」廚房爐頭上，是一鍋蓋上的大湯煲，貼著「17號上午煮好上湯/雞湯」。這天，是圍城的第一天，理大槍林彈雨，入夜烽火連天，火燒裝甲車。翌日（18日）校外是高呼「救學生」的人們，不斷衝擊警方防線，企圖進入理大，同時有留守者游繩逃亡。

休息室內有中藥材製成的藥液，紙上寫道可紓緩催淚煙帶來的不適。(楊婉婷攝) ●11月19日：催淚煙藥液的有限日期已到 「休息室」凌亂的地上，橫放兩樽紓緩皮膚接觸到催液煙後的藥液，最佳使用日期為「2019-Nov-19」。這天是圍城第三天，警方當晚表示，共有800人和平離開校園，當中近300人未滿18歲。有義務急救員及留守者嘗試逃跑但被捕。

理大的一角，留有兩個無人問津的飯盒。(楊婉婷攝) ●11月21日：無人問津的兩個飯盒 一棟大樓的課室門外，擺放有運送飯盒的手推車，上面紙條寫著「21/11/2019 20:40放下」，放有兩個飯盒、兩個蘋果、兩枝水，卻沒有取餐的那兩個人。留守者人數在圍城第五天，據悉只餘百人。

記者在理大內發現最後日期的「信息」，是11月22日。(楊婉婷攝) ●11月22日：沒人拿取的乾淨衣服 通往泳池的更衣室及淋浴間外，放有一個紙袋，內有一疊衣物，上面寫著「乾淨衫褲 22/11/2019」......之後，便再難以見到留守示威者留下的訊息，只見大量提及11月24日區議會選舉的文宣，而當天泛民大勝建制。

在理大內，有多張叫人投票的「信息」。(楊婉婷攝)

校內發現部份「武器」。(楊婉婷攝) ●11月27日：難見留守者 只見汽油彈 圍城前後，逾千人減至零丁廿人，惟不變的是囤積在校園各處的危險品。圍城第十一夜，記者所見，除了在校園中央露天位置有大量危險品，包括已裝好的汽油彈、瓦斯爐罐、化學品樽。而在大樓高層露台，亦有組裝好、對向街道的大型丫叉，部份樓層亦放有少量汽油彈，零散地放在不同角落。

校內發現懷疑汽油彈。(楊婉婷攝)

廚房內的食物已變壞。(楊婉婷攝) 而隨著圍城日增，乏人打理的「抗爭飯堂」衞生堪虞，擺放多日的碗碟、杯麵棄於桌上，當有人走過時，數以百計的小黑點群起飛舞，繞著碗頂飛來飛去。廚房之內，長蛆蟲的豬扒昨晚已被牧師陳龍斌掉棄，但衞生仍然惡劣，多日前的油浸豬扒仍然在爐頭上、煮麵爐具內的水，表面積成一團硬塊、以保鮮紙包裹的不銹鋼盤已發霉，記者四度在燈火通明的廚房內，看見一抹快速奔過的老鼠黑影。

示威者留下的「衣帽間」。(楊婉婷攝) 毗鄰「抗爭飯堂」的是休息室、物資房、衣帽間，全部房間猶如經歷大戰，凌亂不堪。被當作是休息室的體育館，遍地軟墊，留下近百人短暫生活的痕迹，卻有人與汽油彈同眠。物資房內放滿逾百卷保鮮紙、數千粒電池、百多盒梳打粉、大量洗衣粉及皂液、通渠水，以及防具的物品，大部份分門別類。衣帽間內堆放男女性衣物、衞生巾，但同一空間內，亦有大量留守者用膳後留下的廚餘。 警方昨（27日）表示，理大工作小組搜索校園未發現留守者，警方將聯同不同部門成員組成的安全小隊，與刑偵人員今（28日）早入校園清理危險品及攻擊性武器，警方亦會進行搜證工作。惟昨深晚，穿黑衣的留守者突現身發言，指校內至少仍有廿人留守，倘若警方進入校園，相信會有進一步抗議行動。他又提及現在的留守者「匿得好埋」。他們要求警方先撤離，不作拘捕或登記，然後他們會離開，強調他們並無做錯事。