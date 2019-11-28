【11.28理大．直播】消防進入校園處理危險品　警方在門外戒備

理工大學「圍城」事件已踏入第12天。今日上午7時左右，多名便衣警員乘坐「無牌頭」的警方私家車抵達理工大學校園外，部份便衣警員落車後，即場穿上寫有「警察」字樣的戰術背心。約7時45分，理大副校長（學生事務）楊立偉及多名消防員，亦抵達校園範圍。楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品。處方人員指，希望以和平方或進行工作，希望校園可以安全，人員會盡快搜證，於沒有任何危險品下，再將現場交回理大校方。

便衣警員到達理大外。(楊婉婷攝)

理工大學「圍城」事件已踏入第12天，警方昨公佈於今早(28日)派出由談判專家、爆炸品處理課、刑事偵緝人員及傳媒聯絡隊等進入校園；期間，將聯同由消防處救護員、臨床心理學家等組成的安全小組，一同進入校園內，先處理危險品及攻擊性武器，及就校園被破壞情況進行蒐證工作，警方昨稱，希望於完成工作後盡快重開校園。

今日上午7時左右，多名便衣警員乘坐「無牌頭」的警方私家車抵達理工大學校園外，部份便衣警員落車後，即場穿上寫有「警察」字樣的戰術背心。約7時45分，理大副校長（學生事務）楊立偉及多名消防員，亦抵達校園範圍。

楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品，故與消防員到場處理。他表示，由於有校內危險品，認為留守者處境並不安全。楊立偉回應傳媒提問後，就先行離開，消防員則於校內檢視。

警務處及消防處，將於今日上午8時，就事件召開記者會。警務處助理處長（行動）周一鳴、及消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業，將就「安全小組」進入理工大學會見新聞界。