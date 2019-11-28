【荃灣四級火】地盤大火內有大量建築材料　消防花逾7小時救熄

荃灣發生四級地盤大火。今日（28日）晚上9時16分，大涌道與白田壩街交界一個地盤突然起火，消防在19分鐘後，將火警升為三級；至晚上11時11分，再升為四級；至周五（29日）凌晨2時53分，火警大致被包圍；3時32分受到控制；凌晨4時半左右才被救熄。

起火地盤濃煙密佈，不時有火焰冒出，毗鄰大廈亦被濃煙籠罩。消防員動用6條喉、6隊煙帽隊灌救，亦有4輛救護車候命。現場消息指，起火地盤目前建有3層地庫，內部首先起火，消防需架起雲梯撲救，幸地盤內無人被困，未有接獲傷亡及疏散報告。

● 消防：有大量建築材枓 救援困難

凌晨約4時半，消防處署理副消防總長（新界南）黃仲甫交代火警詳情。他指昨晚9時16分接報後，兩分鐘後人員抵達現場，發現火勢迅速蔓延，遂於9時35分將火警升為三級。由於現場存放大量建築材料，為增加人手救援，至晚上11時11分，再將火警升為四級。火警中，消防處共出動包括煙火特遣隊等116名消防人員、33輛消防車、4輛救護車，動用6條滅火喉及6隊煙帽隊灌救。

及至周五（29日）凌晨2時53分，火勢被包圍；凌晨3時32分火勢受控；至凌晨4時30分大致被救熄。黃仲甫稱，現場為一幢興建中的商業樓宇，已建有3層地庫，而火場位於地庫1樓及2樓，面積約25米乘65米。由於現場環境複雜，濃煙密佈，並有大量建築材料，尤其地庫1樓有大量鐵架及木板支撐，消防員進入火場時遇到極大困難，同時阻礙滅火灌救工作。而起火原因仍在調查中。

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起火地盤烈焰及濃煙沖天。（香港01記者攝）

起火地盤濃煙密佈，消防架起雲梯灌救。（劉定安攝）

起火地盤濃煙密佈，消防架起雲梯灌救。（劉定安攝）