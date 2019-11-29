【11.29理大】警檢4000汽油彈　助理處長：中午前交還校園予理大

警方聯同消防處等部門組成安全小組昨（29日）起進入理大校園，兩日共檢逾4,000枚汽油彈及弓箭等武器，警方表示有信心於今日完成相關移除危險品及搜證的工作，解封校園交還校方。警務處助理處長（行動）周一鳴指已完成在理大的工作，將於稍後時間或中午前，會將理工大學校園交還大學處理。

數十名便衣警員進入理大封鎖範圍。（黃偉民攝）

警方完成蒐證，中午前交還校園予理大。上午10時半左右一批便衣探員離開理大。（蔡正邦攝）

警務處助理處長（行動）周一鳴指，今日（29日）在理工校園找到一批危險品，包括280枝汽油彈、318卡式石油氣罐、28桶化學品及不同種類武器。警方樂見今次事件以和平方式撤退，並多謝安全小組成員。警方指已完成在理大的工作，但校園內仍很多危險品及攻擊性武器，要安排運走。警方將於稍後時間中午前，將理工大學校園交還大學處理。他指警方於運走所有危險品後便會離開校園，外圍封鎖線警員亦會撤走，交還校園予理大，重申對暴力及犯罪採取零容忍態度。

被問到理工大學內是否仍有留守者，周一鳴稱，「我擔心佢哋健康情況，多過佢哋會做咩。」至於檢走的化學用品用途，周一鳴指只能憑經驗估計，例如洗潔精可以倒在地上，令車輛跣胎。

消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示19人組成的工作小組已巡查理大餘下位置，並到地下停車場作風險評估，改善通風情況，檢獲少量危險化學品，已交予警方。

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有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華周四表示，在校園內檢獲3801枚汽油彈，其中100枚綑綁着卡式石油氣罐，另外檢獲921樽卡式石油氣罐、558瓶化學物品（包括強酸強鹼）、高腐蝕性液體及可製炸藥物品，但無發現炸藥製成品。同時，檢獲攻擊性武器包括12把弓及弩、200支自製箭及一把氣槍。

警務處助理處長周一鳴則稱安全小組進入理大的目的包括移除、處理所有危險品或攻擊性武器，並進行搜證，有信心今日會完成相關工作，解封校園並交還校方。