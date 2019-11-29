【警方記者會．直播】理大校園解封　事隔10日警再舉行4點記招

【16:05】警務處助理處長（行動）周一鳴總結理大行動，指警方於11月27日收到理大校方通知，校內出現大量危險品，多處地方被破壞，周指警方有法律上責任處理危險品，於過程中希望盡快完成搜證工作，移除危險品及交還安全的校園予校方。警方組成的安全小組於昨今兩日（27及28日）進入校園，於今早10時完成搜證及移除危險品，於中午將理大一帶封閉的道路重開。警方於行動中檢獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體，當中100支綑綁上汽油彈，另外檢獲601支化學品、573件攻擊性武器，包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍。

周一鳴指校園範圍大，每一樓層不同類型及程度損毀，另外有石油氣罐、汽油彈暴露於陽光下一段時間，如發生爆炸後果不堪設想。周又指警方兩日檢獲的證物，與17及18日於理大一帶暴亂中有出現武器吻合，包括用作投擲汽油彈、磚頭的投擲器，及於18日有警方傳媒聯絡隊小腿中箭，警方亦檢獲28支弓及200支箭。周指理大事件是因有暴徒佔據理工大學，及於17日向警方及市民攻擊，另外周又指有暴徒稱警方曾闖入校園，稱是無稽之談。周指樂見事件能以和平模式完滿解決。

警方撤離理大，交由校方處理。（黃偉民攝）

理大圍城由本月17日開始，留守在校內的示威者無法離開，校方日前於校內搜索留守者無果，警方安全小隊及消防自昨日起，一連兩日進入校園處理危險品，今午警稱，已完成理大內的搜查，並將危險品移除。兩日的搜索行動，共檢走3,989枚汽油彈，1,339件爆炸品，601枝腐蝕性液體，及573件武器等。隨著警方撤走，理大的封鎖線已解除，正式結束13日的圍堵。

警務處助理處長（行動）周一鳴、警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜，聯同消防處消防區長（政策課）林建軍，於今日下午見記者。