【頭中催淚彈】天水圍15歲少年　兩周前頭中催淚彈昏迷　情況好轉

本月13日，有一批示威者於天水圍警署附近堵路，警方發放催淚彈，衝突中，一名15歲姓傅男生頭部懷疑被催淚彈擊中，當晚入院進行緊急手術，他一直昏迷未甦醒，事隔兩周，今日(29日)，一直協助傅同學的基督教信義會香港信義會社工竺永洪透露，傅同學情況有好轉。

本月13日晚9時許，逾百名示威者包圍天水圍警署，他們設置路障，期間有人投擲汽油彈，警方發射催淚彈驅散人群。（資料圖片） 本月13日晚9時許，逾百名示威者包圍天水圍警署，他們設置路障，期間有人投擲汽油彈，警方發射催淚彈驅散人群，期間一名15歲疑被催淚彈擊中頭部，失去意識，需送院進行緊急手術，清除腦部瘀血及顱內壓力，少年手術後，一直陷於昏迷，留醫深切治療部。

一直協助傅同學的基督教信義會香港信義會社工竺永洪透露，傅同學情況有好轉。（資料圖片）

竺永洪向《香港01》透露，約一周前開始，傅同學情況慢慢好轉，雖然他未完全清醒，但近兩日可作出簡單回應，「你嗌佢時，佢會有簡單回應，會有郁動。」現時傅同學仍留醫深切治療部，哥哥為全心照顧弟弟，已暫停上班，現階段未知傅同學完全清醒需時多久。