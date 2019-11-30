賊仔偷GOGOVAN網上放售零件　車主親友「驗相」深水埗尋回失車

周六（30日）凌晨1時許，警方接獲報案，指一輛懷疑被偷走的GOGOVAN客貨車，停泊於深水埗福華街57號對開。警員趕抵時，車內已空無一人，而GOGOVAN的車尾燈則不知所終。事後車主及其親友趕抵了解，警方正調查事件內龍去脈。

● 代車主泊兩車 均不翼而飛

消息稱，涉事GOGOVAN於昨日（29日）早上9時許，在打鼓嶺懷疑被人盜去。據悉，當時車主要求一名男親友，代為將涉事GOGOVAN以及另一輛私家車，停泊於坪原路一間村屋對開，詎料兩車其後均不翼而飛，該名男親友立即報警，並懷疑有兩男一女疑犯。

● 親友「驗相」個多小時 深水埗尋回GOGOVAN

事後，車主亦通知親友協助尋車，但一直未有回音。及至昨晚，親友在一個放售汽車零件的facebook群組內，赫見有人放售該GOGOVAN零件，立即根據照片中的背景等細節，抽絲剝繭尋找失車所在，最終花了一個多小時，在上址街頭尋獲客貨車。據悉，涉事GOGOVAN已改用晶片車匙，匙膽完整，車主亦沒有遺失車匙，對被偷車大感莫名。

資料顯示，晶片車匙的膠鎖匙頭內，藏有電子晶片轉發器 （Transponder），每塊晶片均有獨一無二的電子密碼，當用晶片車匙啟動車輛時，晶片會以低頻發射出電子密碼，經由匙膽上的線圈接收後，再傳送至電腦單元核對。如有關密碼不正確，防起動系統會被啓動，中斷點火及供油，達至防盜目的。新一代的晶片車匙，在每次啟動車輛後，甚至會轉換新密碼及多重加密，故相對傳統車匙較為安全。