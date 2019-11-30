【8.31三個月．直播】休戰一周後　旺角站再現火光　警射催淚彈　

831太子站暴力事件發生至今三個月，事件過後太子站對開及旺角警署一帶連月發生示威衝突，B1出口一度封閉逾兩個月。至本月初B1出口重開，出口外花壇、文宣已被清走。今晚再有網民號召到太子站B1出口對開舉行悼念活動，晚上8時許已有多名市民於站外聚集，並點起蠟燭及獻上白花，旺角警署警員一度步出警署將白花清走。 【2330】部分人於旺角站C1出口縱火，消防員到場處理。約11時半，防暴警員在彌敦道及亞皆老街交界，發放至少3枚催淚彈。現場消息，警亦有發射橡膠子彈。 【2330】有示威者於旺角站出口位置焚燒雜物縱火，警員持續向旺角方向推進。， 【2320】大批防暴警員於彌敦道設起防線，高舉藍旗向旺角方向推進，其間清走部分馬路上的磚頭及路障。 【2310】防暴警員離去後，再有示威者於太子道西及彌敦道設路障，彌敦道車輛調頭離開。 【2305】防暴警員於基榮小學對出彌敦道清走路障。 【2300】有示威者於彌敦道馬路躺坐堵路，警車到場示威者即時散去。 【2245】有人以鐳射光射向警署警員，警車再次到場及舉藍旗，防暴警員清走太子道西路障。 【2242】有示威者再次於太子道西用雜物堵路，於旺角警署2樓平台有警員開咪及舉藍旗警告。 【2240】防暴警員陸續返回旺角警署及上警車離開，有市民再次將白花放於B1出口外。 【2225】大批警員於太子站C1出口對開位置，警員開咪表示「全部散開，要過馬路即管過，唔好停喺度」，其後於現場截查最少一名女子，在她身上搜出防毒面罩等物品。其後有警員表示有人「掟嘢」，一度高舉藍旗。 【2221】港鐵指由於站外有突發情況，太子站個別出入口已經關閉，現時列車服務維持正常。 【2218】太子站B2出口對開一名女子疑因與女兒失散情緒激動，救護員到場處理。 【2212】太子站B1出口職員落閘，又用長型鐵鎖將鐵閘鎖住。 【2205】太子站B1出口外仍然有防暴警員駐守，一名男子於站外位置與警員口角，男子聲稱自己在現手機遊戲「捉精靈」，防暴警其後叫男子「企埋一邊慢慢捉」。 【2150】警方表示，晚上8時左右，有示威者聚集於太子彌敦道，以雜物架設路障，現場交通嚴重擠塞。警方警告示威者正參與「未經批准的集結」，須立即停止違法行為。基於安全理由，旺角警署報案室服務暫停。市民如有緊急事故，請致電九九九。

旺角站C1出口起火。（余睿菁攝）

有防暴警員頭上貼上「警察封鎖線不得越過」標貼。（余睿菁攝）

示威者於彌敦道馬路躺坐堵路。（余睿菁攝）

有人以鐳射光射向警署警員，警方舉藍旗。（余睿菁攝）

【2140】防暴警員陸續返回警車其間，有市民繼續向警員叫罵，防暴警再次舉藍旗。另外多名防暴警再從旺角警署步出。

【2125】太子站B1出口外防暴警員清走白花後返回旺角警署，而於C1出口則仍有多名防暴警員在場戒備。

【2118】防暴警員再於太子站B1出口，將早前市民綁上的白花等物品清走。

【2115】一名女子疑被胡椒球彈射中面部受傷，於砵蘭街後巷接受急救員治理。

【2110】防暴警員清走太子道西馬路上的路障。

【2105】數輛警車駛至彌敦道旺角警署對開，防暴警下車並舉起藍旗，呼籲在場人士立即離開。有防暴警員手持胡椒球槍，懷疑曾發射數發胡椒球，另外有警員要求記者返回行人路，其間一度手持胡椒噴霧指向在場記者。

【2103】有在場人士於太子站C1出口對開行人路上燒衣，多名消防員到場了解。

【2100】旺角警署二樓平台有警員正視察環境，其間有人用鐳射光照向警員。

【2055】彌敦道往旺角方向近太子道西車輛仍未能通過，而於太子道西向大角咀方向的車輛仍可轉入彌敦道離開，但有示威者繼續將雜物擲出彌敦道嘗試阻礙車輛前進。

【2045】於彌敦道近C1出口外聚集人士不斷向旺角警署方向指罵及叫口號，其後有人將雜物擲出太子道西馬路作路障，另外於彌敦道交界位置亦有示威者阻擋車輛前進。

【2035】示威者陸續於太子站對開彌敦道及太子道西聚集，其間多人於落閘的C1出口位置開傘。示威者其後散去，C1出口鐵閘被人用膠索帶索住，站內有職員指示站內人士返回站內，其後對開C2出口亦關上鐵閘。

防暴警員到場舉起藍旗。（黃譯揚攝）

一名女子面部疑被胡椒球彈射中受傷。

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8月31日太子站發生嚴重衝突，有示威者於車廂內疑與在場市民發生爭執，及後大批速龍及防暴警員進入站內月台，於月台上進行追捕，並向車廂內僅戴上口罩的人士揮動警棍及出動胡適噴霧，多人受傷及頭破血流。警方事件中拘捕60多人。

事件後，一直流傳當晚衝突有傷者被消失、以及「打死人」傳言，政府及警方等部門曾多次澄清否認，港鐵公開26張當晚閉路電視截圖，其後未有再公開相關的閉路電視，引起公眾不滿，要求港鐵交出當晚太子站的CCTV。自831事件後，市民連日於太子站B1出口獻花悼念，又張貼文宣，港鐵未有回應市民要求，B1出口及C1出口一直封閉。至11月初，港鐵重開太子站B1出口，出口外花壇、文宣已被清走。