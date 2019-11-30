【8.31三個月．直播】黑衣人包圍太子站　太子道西堵路

831太子站暴力事件發生至今三個月，事件過後太子站對開及旺角警署一帶連月發生示威衝突，B1出口一度封閉逾兩個月。至本月初B1出口重開，出口外花壇、文宣已被清走。今晚再有網民號召到太子站B1出口對開舉行悼念活動，晚上8時許已有多名市民於站外聚集，並點起蠟燭及獻上白花，旺角警署警員一度步出警署將白花清走。
【2100】旺角警署二樓平台有警員正視察環境，其間有人用鐳射光照向警員。
【2055】彌敦道往旺角方向近太子道西車輛仍未能通過，而於太子道西向大角咀方向的車輛仍可轉入彌敦道離開，但有示威者繼續將雜物擲出彌敦道嘗試阻礙車輛前進。
【2045】於彌敦道近C1出口外聚集人士不斷向旺角警署方向指罵及叫口號，其後有人將雜物擲出太子道西馬路作路障，另外於彌敦道交界位置亦有示威者阻擋車輛前進。
【2035】示威者陸續於太子站對開彌敦道及太子道西聚集，其間多人於落閘的C1出口位置開傘。示威者其後散去，C1出口鐵閘被人用膠索帶索住，站內有職員指示站內人士返回站內，其後對開C2出口亦關上鐵閘。
有示威者於太子道西馬路設路障。（王譯揚攝）
8月31日太子站發生嚴重衝突，有示威者於車廂內疑與在場市民發生爭執，及後大批速龍及防暴警員進入站內月台，於月台上進行追捕，並向車廂內僅戴上口罩的人士揮動警棍及出動胡適噴霧，多人受傷及頭破血流。警方事件中拘捕60多人。
事件後，一直流傳當晚衝突有傷者被消失、以及「打死人」傳言，政府及警方等部門曾多次澄清否認，港鐵公開26張當晚閉路電視截圖，其後未有再公開相關的閉路電視，引起公眾不滿，要求港鐵交出當晚太子站的CCTV。自831事件後，市民連日於太子站B1出口獻花悼念，又張貼文宣，港鐵未有回應市民要求，B1出口及C1出口一直封閉。至11月初，港鐵重開太子站B1出口，出口外花壇、文宣已被清走。