【8.31三個月．直播】黑衣人包圍太子站　太子道西堵路

831太子站暴力事件發生至今三個月，事件過後太子站對開及旺角警署一帶連月發生示威衝突，B1出口一度封閉逾兩個月。至本月初B1出口重開，出口外花壇、文宣已被清走。今晚再有網民號召到太子站B1出口對開舉行悼念活動，晚上8時許已有多名市民於站外聚集，並點起蠟燭及獻上白花，旺角警署警員一度步出警署將白花清走。

【2100】旺角警署二樓平台有警員正視察環境，其間有人用鐳射光照向警員。

【2055】彌敦道往旺角方向近太子道西車輛仍未能通過，而於太子道西向大角咀方向的車輛仍可轉入彌敦道離開，但有示威者繼續將雜物擲出彌敦道嘗試阻礙車輛前進。

【2045】於彌敦道近C1出口外聚集人士不斷向旺角警署方向指罵及叫口號，其後有人將雜物擲出太子道西馬路作路障，另外於彌敦道交界位置亦有示威者阻擋車輛前進。

【2035】示威者陸續於太子站對開彌敦道及太子道西聚集，其間多人於落閘的C1出口位置開傘。示威者其後散去，C1出口鐵閘被人用膠索帶索住，站內有職員指示站內人士返回站內，其後對開C2出口亦關上鐵閘。