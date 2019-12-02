【和你lunch．直播】逾百人長沙灣遊行　示威者太古城唱《榮光》

反修例風波持續，過去一個月均有網民發起於多區「和你Lunch」活動，於各區午飯時間高叫口號聲援近日事件，以及表達訴求。有網民今日繼續於各區發起「和你lunch」，包括於太古港島東中心，以及長沙灣長順街十字路口位置進行活動。 至近中午12時半，多名防暴警員於包圍長沙灣十字路口，示威者及後轉陣到大南西街青山道交界行人路聚集，沿青山道行走，在場人士一度見防暴警員後折返。另外，至下午1時41分，數十名示威者走出太古港島東中心空地，進入太古城並高唱《願榮光歸香港》。

防暴警包圍長沙灣十字路 示威者轉陣遊走

有網民今日發起多區「和你Lunch」活動，包括太古及長沙灣，並分別於中午12時半及1時進行，地點為太古港島東中心對出空地，以及長沙灣長荔街及長順街十字路口。

至中午12時半，多名防暴警員於長荔街長順街行人路位置駐守，及後增至約三十名警員包圍十字路口，部份警員持槍及持旗戒備。至下午1時13分，部分示威者轉到大南西街青山道交界行人路聚集，並高叫口號，防暴警員迅速到場，其後數十名示威者沿青山道、向長沙灣道前行，不時有人中途流水式離開，亦有人中途加入，人數及後已逾百人，不少人手上手持午餐；另外，現場人士一度看見警車及警員後，折返往青山道行走。至下午1時半，示威者步行至荔枝角站，沿路亦見有學生加入；另外，防暴警員於行人路駐守，有示威者表示不應理會，應照常經過，一行人圍繞工業大廈行走，途經警員時，沿途繼續高叫口號，警員在場靜觀戒備未有動作。至下午近二時，示威者亦散去。

數十人進入太古城高唱《願榮光歸香港》

另外，近下午一時，太古港島東中心外約三輛警車戒備，及後數十名示威者聚集港島東中心對開空地，並高叫不同口號，包括「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「解散警隊」等等，亦有多名示威者手持文宣，並高唱《願榮光歸香港》。至下午1時41分，數十名示威者走出空地，向行人路行走，沿途不斷高呼口號，約十分鐘後多人進入太古城，再次高唱《願榮光歸香港》，並高叫口號後逐漸散去。另外，公民黨鄭宇碩一度路經，停留太古城靜觀。

多名防暴警員於長沙灣戒備。（陳康智攝）

長沙灣情況：

+ 5 + 4 + 3

太古情況：

+ 5 + 4 + 3

網民多次發起「和你Lunch」活動

網民過去多次發起「和你Lunch」活動，包括於中環、九龍灣及觀塘等地，其中上周（25日）中環「和你Lunch」活動中新民黨主席葉劉淑儀經過畢打街，示威者發現後將其包圍，現場人士一度鼓譟，最後葉劉淑儀被防暴警察包圍送走。另外，上周（27日）觀塘「和你Lunch」活動中，分別均有人於馬路築起路障，多名警員到場戒備。