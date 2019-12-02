【和你lunch】防暴警包圍長沙灣十字路　警車太古港島東中心戒備

反修例風波持續，過去一個月均有網民發起於多區「和你Lunch」活動，於各區午飯時間高叫口號聲援近日事件，以及表達訴求。有網民今日繼續於各區發起「和你lunch」，包括於太古港島東中心，以及長沙灣長順街十字路口位置，並分別於12時半及1時進行。

太古、長沙灣今午再有「和你Lunch」

有網民今日發起多區「和你Lunch」活動，包括太古及長沙灣，並分別於中午12時半及1時進行，地點為太古港島東中心對出空地，以及長沙灣長荔街及長順街十字路口。

【12：51】太古：約三輛警車太古港島東中心外戒備。

【12：31】長沙灣：多名防暴警員於長荔街長順街行人路位置，及後增至約三十名警員包圍十字路口，部份警員持槍及持旗戒備。

【12：26】太古：現場暫未見有人聚集。

多名防暴警員於長沙灣戒備。（陳康智攝）

長沙灣情況：

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太古情況：

網民多次發起「和你Lunch」活動

網民過去多次發起「和你Lunch」活動，包括於中環、九龍灣及觀塘等地，其中上周（25日）中環「和你Lunch」活動中新民黨主席葉劉淑儀經過畢打街，示威者發現後將其包圍，現場人士一度鼓譟，最後葉劉淑儀被防暴警察包圍送走。另外，上周（27日）觀塘「和你Lunch」活動中，分別均有人於馬路築起路障，多名警員到場戒備。