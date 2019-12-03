【和你lunch．直播】逾百示威者葵涌遊行　警員商場外巡視

反修例風波持續，過去一個月有網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，今日（3日）再有人發起於葵涌及牛頭角等地區進行「和你Lunch」、「和你Stick」，分別在12時45分於大連排道遊樂場對面「活＠KCC」商場，以及牛頭角連儂牆舉行。

有網民今日（3日）於葵涌發起「和你Lunch」、牛頭角連儂牆「和你Stick」活動，兩者分別於12時45分及1時進行。

【13:22】牛頭角：有零星數人到現場張貼文宣，隨後已離開。

【13:09】葵涌：示威者再一次沿工廠區遊行，現場人士大部份均戴上口罩，部份人手持文宣，沿途繼續不停高呼口號，其間有數量警車停泊遊行路線對面馬路戒備，但未見有警員落地；另外，有載滿防暴警察的警車經過示，大批示威者高呼口號表示不滿。

【12:52】葵涌：約二百名示威者重返KCC商場門外，繼續高叫口號，現場一度播出反修例歌曲。

【12:56】牛頭角：有警車停泊於隧道口外。

【12:52】葵涌：逾百示威者於商場外唱反修例歌，現時數十人於行人道上遊行，沿途高叫口號。

【12:39】葵涌：數名警員到kcc商場外巡視，並呼籲違泊車輛駛走。

昨日「和你Lunch」 防暴警包圍長沙灣十字路

近日各區平日的午飯時間，均有網民發起「和你Lunch」活動，包括觀塘、中環、長沙灣等地進行，其間於街道高叫口號或遊行，防暴警員多次出動戒備。昨日（2日）的「和你Lunch」活動中，防暴警包圍長沙灣十字路口，人群隨即轉到另一地點繼續遊行；而太古城則有示威者進入高唱反修例歌，兩個活動均和平散去結束。

葵涌情況：