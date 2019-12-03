【何文田開槍．直播】Hit team跟蹤劫匪　夾擊兩賊車開一槍拘七人

何文田發生便衣警開槍事件，今日(3日)下午2時許，何文田常樂街配水庫遊樂場對開，多名便衣警在場截查兩輛可疑私家車，其間疑開了一槍，其後制服數名人士。據了解，開槍的警員為警隊刑事情報科「Hit Team」攻擊隊員，正在追查近日發生連串金舖及錶行劫案，包括周日的土瓜灣金行劫案。案件現交由西九龍總區重案組跟進，稍後將講述案件詳情。

其中一名疑犯黑有蒙頭，被帶往現場搜證。（黃偉民攝）

據悉，疑犯當時乘坐一輛白色私家車及一輛紅的，沿常樂街行駛，警方早前接獲線報，今日鎖定目標，尾隨的士及私家車至上址時，警方立即派出兩輛車一前一後將的士及私家車包抄截停，大批警員衝上制服賊人，期間有人掙扎欲開車逃走，警開一槍示警，最後制服7名本地人士。

紅的疑為土瓜灣劫案賊車

現場所見，賊人被黑布蒙頭帶上警方旅遊巴，警察封鎖現場展開調查，有探員於一輛紅的及一輛白色私家車搜證，現場所見，紅的車頭蓋彎曲凸起，或曾發生相撞事件，紅的疑為土瓜灣劫案中的賊車。

警方在場制服多名人士。

的士涉與周日黑衣口罩匪劫案有關

周日(1日)下午3時許，土瓜灣道245號一間珠寶金行發生劫案，四名年約20至30歲黑衣、黑褲並戴口罩賊人持西瓜刀指嚇職員，並用錘仔將櫥窗玻璃擊碎，劫走約兩百萬元金器，得手後登上紅的逃去。

據資料顯示，Hit team隸屬警隊刑事情報科，該部門相對神秘及負責情報收集、分析、支援、跟蹤偷拍、攻撃及資料管理等範疇工作。而Hit team主要進行要員保護、危險跟蹤任務及高危險性拘等工作，極少在公眾露面。

警察封鎖現場進行調查。（郭倩雯攝）