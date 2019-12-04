【和你lunch．直播】警葵涌開咪稱非法集結　長沙灣防暴沿途戒備

反修例風波持續五個月，示威活動未見止息，反而變得零散、持久。過去一個月網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，不少上班一族趁午飯時間示威，參與人數往往過百，有時演變堵路。今日（4日）再有人發起於葵涌及長沙灣等地區分別舉行「和你Lunch」及「和你Stick」活動，分別在於大連排道遊樂場對面及長順長荔十字路口集合。

葵涌「和你Lunch」：大連排道遊樂場一帶情況

【1335】警察九龍貿易中心外，開咪稱示威者正參與非法集結，遊行人士其後和平散去，現場有防暴戒備。

【1320】部分示威者沿葵安道繼續遊行。

【1315】示威者沿商場走了一圈後重返九龍貿易中門外，再次高叫口號。

【1300】逾百示威者向大連排道方向遊行，沿途高叫口號、手持文宣等，有人帶同生命麵包前往。

【1255】九龍貿易中心外開始有人聚集，一名警員向聚集人士稱，現時十多人在場沒有問題，若過了法定人數，即30人，會即時警告。

【1230】九龍貿易中心外有警車巡視，現場暫未有人聚集。

九龍貿易中心外有警車巡視。（陳蕾蕾攝）

長沙灣「和你Stick」：長順長荔十字路口一帶情況

【1340】有遊行人士沿途用口琴吹《願榮光歸香港》，其他遊行人士加入一起唱歌。

【1335】當示威者過馬路時，防暴警開咪要求示威者盡快過馬路，及返回行人路。

【1325】示威者穿過長沙灣道，進入大南西街繼續遊行，並高呼口號，其間有防暴警站在燈口位置，要求示威者返回行人路。

【1315】逾百名示威者於長沙灣廣場外遊行，並高叫口號及手持文宣、生命麵包等，一眾人轉入長荔街，沿途有防暴警駐守。

【1235】長沙灣「和你Stick」活動聚集地點，長荔街與長順街十字路口有數十名防暴警察在場駐守，暫時未見有示威人士。