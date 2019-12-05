【深夜焚車】屯門深夜兩縱火案　貨車私家車遭焚毀　車身儼如廢鐵

屯門深夜發生兩宗焚車案！昨日（4日）深夜近11時，近元朗公路橋底位置，一輛停泊路邊的貨車起火。消防趕至現場，發現輛貨車的車斗火光熊熊，開喉將其救熄，惟一輛停泊上址的私家車亦遭波及；至凌晨3時半，青山大欖涌路亦發生焚車案，一輛七人車遭嚴重焚毀，車身熏黑，車內座椅已被完全燒毀，儼如廢鐵。警方表示經初步調查，相信兩案起火原因有可疑。均列縱火案，交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

屯門貨車疑被縱火焚毀 私家車被波

昨日(12月4日)深夜近11時，消防接報指屯門藍地達福路、近元朗公路橋底位置，有一輛停泊路邊的貨車起火。消防趕至現場，發現該輛貨車的車斗火光熊熊，開喉將其救熄，事件中無人受傷。初步調查相信起火原因有可疑。除了貨車的車斗被焚毀外，後面一輛停泊上址的私家車亦被火勢波及。據該輛貨車的南亞裔司機所述，他於昨晚9時左右，將貨車停泊在上址，後面的私家車則是朋友的車輛，一如以往均在上址路邊泊車。其貨車則是送貨之用，貨物主要是毛巾。

警方表示，深夜接獲途人報案，指停泊在上址的一輛私家車及一輛輕型貨車起火，警員接報後到場，消防將火救熄，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列縱火，交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷，毋須疏散。

兩車嚴重燒毀。(陳永武攝)

大欖涌路火燒車 七人車成廢鐵

另外，凌晨3時半青山大欖涌路亦發生一宗火警，現場可見該輛疑為七人車遭嚴重焚毀，車身熏黑，車內座椅已被完全燒毀，儼如廢鐵。警方表示，凌晨接獲途人報案，指停泊在上址的一輛私家車起火，警方接報後到場，消防將火救熄，經初步調查，相信起火原因有可疑。案件列縱火，交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷，毋須疏散。