尖沙咀連環車內盜竊　食店老闆失Franck Muller名錶LV袋背囊電腦

車主失去的同款Franck Muller名錶。(網上圖片)

尖沙咀發生連環車內盜竊案。現場為尖沙咀東加連威老道100號，港晶中心對開，上址有兩輛私家車停泊，其中前方為一輛平治房車、後面則泊有一輛TESLA電動車。

凌晨2時許，據知兩名司機先後返回上址取車，卻分別發現兩車均被人打爆車窗。其中平治的前座乘客位車窗被毀，據知車內有數千元現金被盜，而該車車主疑不欲追究，隨後將車駛走，並用太陽擋遮掩玻璃窗的位置。

至於TESLA電動車，則後座乘客位玻璃被毀。據車主吳先生透露，後座原本放有一個「巴黎世家」背囊，內藏一個LV小袋，袋中裝有一隻Franck Muller名錶。他稱，該LV袋約值6,000元，而名錶則二手購入約9萬元，打算以8萬元再售予朋友。該錶在網上可見售價約12萬元。

吳稱，事發時正在附近卡拉OK店消遣。他認為今次可謂無妄之災，相信亦難以向保險公司索償。據知，吳為一家潮式食店的老闆，該店在旺角及荃灣均有分店。

警方事後到場調查，探員則在車身套取指模等，暫時未有人被捕。

警方指，警方接獲姓吳(33歲)男事主報案，指其停泊於上址的汽車車窗損毀，車內有搜掠痕跡。警員接報到場，經初步點算，涉事車內有一個約值6,000元的手袋、一個約值1萬元的背囊、一隻約值8萬元的手錶、一部約值1.5萬元的手提電腦不見了。案件列「車內盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。