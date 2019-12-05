男子欠債遭禁錮毆打　手機WhatsApp胞弟求救　警拘4男及15歲少女

一名男子日前因欠債遭人非法禁錮，他趁機暗中用手機WhatsApp向胞弟求救，胞弟收到信息後報警。警方隨即掩至荃灣一間酒店成功救回受害人，其身體和手腳多處受傷，警方並在大堂、酒店房及區內先後拘捕4男1女，同時搜出冰毒和冰壺，當中少女年僅15歲。

荃灣警區刑事調查隊第七隊主管葉朗軒緝督察表示，警方昨午2時半接獲報案人求助，指他與胞兄在周二（3日）失去聯絡，翌日（4日）下午2時半接獲胞胞兄來電，稱因欠債遭人毆打及非法禁錮於荃灣區內一間酒店房內。

警方到酒店大堂後成功截停受害人，他身體、手及腳多處受傷，警方在現場拘捕一名中國籍男子，並搜出小量冰毒及吸毒工具，懷疑與案件有關。警方經深入調查後，於同一酒店另外一房間內拘捕兩男一女，同時在房內搜出吸毒工具，包括冰壺。

檢獲冰毒及冰壺

同日晚上7時許，警方再在荃灣區內拘捕一名男子。案件中共4男1女涉嫌「非法禁錮」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「藏毒」和「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，疑犯報稱無業，初步調查相信與放數無關，被捕男子年齡介乎20至41歲，女子則年僅15歲。

據了解，受害人與其中一名疑犯為朋友關係，相識約半年，受害人年輕但有長期病，被禁錮時趁疑犯不注意用自己手提電話WhatsApp聯絡胞弟報警，欠債涉款數萬元，並非沒有還款能力，過去曾償還數千元。