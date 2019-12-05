搗銅鑼灣冒牌貨展銷場　檢$200萬A貨　海關：聖誕加強執法

銅鑼灣冒牌貨樓上展銷場以真貨5至10%售價，專向外籍旅客出售假袋、假皮帶、錶等，雖低調不作公開宣傳，卻不敵海關情報分析，周三（4日）遭搗破，檢走1,700件懷疑冒牌物品，估計市值約200萬元，71歲男負責人被捕。海關指，聖誕假期將至，會進一步加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品的活動。

海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦表示，早前發現一個位於銅鑼灣的樓上展銷場售賣懷疑冒牌物品，經深入調查後及在商標持有人的協助下，周三採取特別行動，掩至展銷場，共檢獲約1,700件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮帶、手錶及鞋等，估計市值約200萬元，品牌逾30個，包括LV、Prada、Gucci等。行動中，拘捕一名71歲男負責人，案件及在調查中，貨物來源有待調查。

發言人指，該展銷場以低調的運作模式經營，主要以外籍旅客作銷售對象，以舊客介紹新客，不會公開宣傳或在街上招徠。冒牌貨售價由300至3000元，以真貨百分五至十的價錢出售，部分仿真度亦相當高，包裝與真貨接近，有塵袋及包裝盒。

發言人又指，聖誕假期將至，海關會進一步加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品的活動，提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。