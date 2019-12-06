【警方記者會】警員身貼警告徽號　警﹕團隊精神、士氣考慮

【16﹕50】被問到警方可否答應於遊行完結前或人潮待散去的情況下，警方不會使用催淚彈或橡膠子彈等，吳樂俊表示「絕對可以應承」，於和平理性的情況下，無人破壞社會安寧及破壞，擲磚或汽油彈，警方一定不會使用催淚彈或橡膠子彈。

被問到於上周日尖沙咀區遊行其間，警方於Facebook專頁指現場「數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅」，但其後更改為「有數百名暴徒在梳士巴利道近帝國中心一帶聚集，當中有暴徒投擲多枚煙霧餅」，郭嘉銓指警方曾就當日梳士巴利道情況，於4時至5時曾刊出兩個社交媒體帖文，一為於梳士巴利道近麼地道花園，有人於橋上投擲硬物及磚塊；郭指及後有同事現場見到於梳士巴利道近帝國中心，有人使用煙霧餅，警方為免做成公眾恐慌，於是於第二個帖文提醒當區市民及遊行人士小心。郭又指指警察公共關係科於網上平台發放訊息，是希望讓參與活動人士或其他人士實時掌握現場情況，衡量風險作適當安排。

【17﹕00】有關周日民陣遊行警力安排，吳樂俊指涉及警方內部行動安排不能透露，但指警方有足夠警力維持人群控制，及萬一有不幸事件發生會有應變計劃，確保有適當部署執行所需任務。另外被問到警方過去於大學搜索過多少化學品，大學有否報失有關數量，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，早前於中文大學及理工大學實驗室都有一定數量的化學品失竊，但需要體諒大學有頗多實驗室，因此現時未能掌握所有失竊化學品數量及種類，李指警方於校園檢獲的化學品數量有轉交校方盤數，有信心校方稍後會提供有關資料。

被問今晨馬料水一艘警輪沉沒，江永祥指今晨約2時15分水警北分區警員發現，一艘停泊於馬料水水警基地的警輪正下沉，警方當時有召喚消防及其他部門協助，於2時50分整艘警輪沉沒，江指事件中無人受傷，船上亦無儲存槍械及彈藥，警方會盡快安排打撈及調查事件。江永祥指相關警輪於1992年投入服務，現時仍有數艘同型號的警輪正服役，江指發生今次事件後警方發現有關型號警輪可能有老化現象，警方過去對類似已服役20多年的警輪，多會用作物流或後備用途，不會用作「操勞」的行動，警方會再檢視同批次的警輪使用及調配，會以安全為先。

【16﹕47】記者問及警方有什麼原因會提早結束遊行，又提及早前遊行有小童及老人在場時仍使用催淚煙，警方會什麼時間使用催淚煙。主辦單位提及警方可能會再開更多路段供遊行，警方將會開放多少路線以供遊行。

吳表示，警方在遊行前及遊行其間會進行評估，在上一次遊行，警方結束遊行因有明顯的公眾安全、秩序的危險，有時在電視上、或單一的媒體報導，可能只有某一角度，令公眾無法見到整個事件的情況。至於本周日，任何暴力事件發生，並將公眾置於危險之中，警方便會停止遊行活動。他又指，可能一些報導所見，一個場合可能十分和平，例如銅鑼灣很和平，但中環可能發生暴力事件，警方不可能只停中環一帶的遊行，並讓銅鑼灣遊行人士繼續前往中環，警方會選舉結束整個遊行，以確保所有參與人士安全。有關使用催淚煙，警方不會使用催淚煙，除非有暴力事件、或有破壞和平的事件發生。至於有小童及老人在現場，警方會盡力作充足的警告，提醒眾人遊行已不再安全，並要求他們立即散去。但有時暴力事件突然發生，警員很難不使用武力以控制場面，如果他們不使用武力，暴力情況可能會更趨嚴重。至於警方將會開放多少路線以供遊行，他指在過去六個月的活動中，現場指揮官會自行決定開放多少路線，以確保遊行順利及安全進行。

【16﹕40】有記者問到有關行動呼號問題，警方指需要時間適應，是否容許前線警員放其他卡在心口上?行動部高級警司汪威遜認為記者講法不公，指記者沒有做過警察，不會知道警察加裝備的困難，但可保證警隊工作或每樣措施都是全心全意做，行動呼號是為了行動效率外，亦係為投訴機制提供方法，法例上需並沒有要求行動呼號出現，但為了做好事件，才會出現行動呼號，希望大家對警隊有信心，不要誤會警方係「專登唔做」。

另問及民陣星期日遊行會否再出現腰斬及作出驅散，港島總區高級警司（行動）吳樂俊指每次遊行集會都會做風險評估，盡力協助和平的遊行集會進行，如認為有風，便有相應措施，而11月頭的集會曾被腰斬是因為有破壞社會安寧或暴力事件發生，星期日警方會與主辦單位加強措施及調配，確保遊行可和平進行，並呼籲主辦單位２００名糾察與警方做好協調，遊行人士應聽警方指示時，不要做違法事，有暴力事件要確保自身安全，強調沒有暴力或破壞社會安寧事件，警方不會腰斬遊行。

另有民調指，警隊滿意評分是9個紀律部隊中最低，4成人更給予0分，是否與執法有關?警隊在香港人心中否誠信破產？警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥認為說法對警隊不公，由6月初至今，動盪時代警方參與度比其他紀律部隊高，有人違建或嚴重堵路，有人放火，毀壞商舖時，警方不能視而不見，將事件推去警察做法不公平，強調是示威者破壞在先，但警方亦一直希望處理過程做得更好，不同事事件有不同手法，如理大事件便用了和平彈性方法解決，希望令社會更接受。江呼籲和平理性既市民譴責暴力，激進示威者收手，才可令香港回復和平。

【16﹕31】記者問及鯉魚門及城大發現疑似爆炸品，警方會循什麼方向跟進。郭呼籲，市民大眾如果接觸到可疑物品，應在確保自身安全下報警。

行動呼號上，有警員貼不同圖章，包括警告字眼，警方周末是否可以全面推行行動呼號。行動部高級警司汪威遜表示，身上有其他識別的徽號，周一他以人性化方式回應，指一些徽號是警方建立團隊精神，及一群人一同工作的工作士氣考慮，而行動呼號上警方在兩星期前已陸續推出，他希望大家明白推出一個系統，需要時間予警員適應及有效應用。行動呼號的兩大目的，是行動效率上可以維持，另一是投訴機制上予以公眾一個識別的方法，行動呼號的應用上要求警員放在當眼處，但防暴警有好多保護裝備及應用裝備需要攜帶，故推行行動呼號時已提醒前線警員要選擇當眼處，盡量不會被遮掩的地方展示，以達到上述兩個目的。警方在過往兩周與前線溝通，及開始推行行動呼號，包括是否有足夠位置，展示時會否有機會掉了、會否作任何動作時會被物件遮擋，警方已向前線解釋是投訴機制中警方要做的責任，前線警員樂意及明白。警方就推出其間，提醒前線警員及督導人員，如果見到無意間掉了卡、或被遮掩，會提醒他們轉一個位置，相信需要時間慢慢做好。至於周日會否使用，現時絕大部分警員參與不同的防暴工作，已陸續派發行動呼號，部分警員未領取行動呼號，會有其他識別。

至於截至11月，有多宗警員開槍，九宗與反修例有關，警方有無提供心理輔導，開槍警是否仍在前線工作。郭表示，警方十分關注警員開槍事件，並會作出調查，以了解警員使用槍械情況、開槍原因等。至於心理輔導上，開槍警員的心理壓力會很大，根據警方特定機制，會安排警隊臨床心理學會與開槍警員會面，亦會安全跟進輔導，了解其當時情緒，作出適當支援及輔導。至於個別案件進度，他未能提供。

【16﹕25】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，全港市民與他一樣，不想見到有暴徒騎劫和平示威及有違法行為，萬一如過去數個月情況，有暴力示威者或暴徒「趁機搞事」，希望主辦單位除與警方合作，亦應拿出勇氣譴責暴力。郭嘉銓又指現時大家走出街上，亦會見到過去有暴徒進行暴力示威時，留下的破壞及放火痕跡，有大量交通燈被打爛，道路使用者失去交通燈指示，令交通秩序大亂，影響道路使用者及市民，險象橫生，對老人家、行動不便失明更是災難。於12月4日天水圍發生致命交通意外，一名坐輪椅男子於經過一個交通燈被暴徒破壤的路口，過路時被貨車撞倒傷重不治，郭嘉銓指悲劇一單都嫌多，指市民不要掉以輕心，「以為暴徒打爛只係無靈魂嘅死物，但對維持交通秩序、避免發生意外十分重要，事實上交通燈就係道路靈魂」。

郭嘉銓指自6月起，各匿有超過700組交通燈被破壞，甚至要重鋪地下電線，至今早有60多組交通燈未修復。郭又指主要幹路亦是暴徒襲擊的目標，於11月28日凌晨，有暴徒將大石及長鐵枝，由天橋上拋下屯門公路，破壞多輛車輛及危害道路使用者安全。

郭又指警方留意到下星期一（9日）有人再次發動「三罷」，警方對情況感到憂慮，指擔心有人「趁機搞事」癱瘓交通，傷害無辜市民。郭指早前於馬鞍山被被火燒男子，至今仍然嚴重留院；另外於上月13日上水一名70歲老翁於混亂衝突情況下被磚頭擊中頭部死亡，郭指警方不想再見到任何人受傷，呼籲示威者理性，停止訴諸暴力，不要將三罷變成亂破壞及傷人日子。郭又指留意到有人收集大量危險化學品，製做出過去於示威中有暴徒使用的武器，包括昨日於城門水塘檢獲59支化學品。郭指警方正調查案件是否與早前大學失竊的化學品有關，但指大學於早前報警後，未能提供全數化學品失竊的資料，籲大學提供資料讓警方加快調查，及要留意現存化學品是否能妥善看管。

【16﹕22】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，周一至今沒有警員在行動中受傷，亦沒有需要使用彈藥，事實證明沒有暴徒、暴力場面，警方沒有需要使用彈藥。周一至今警方拘捕22人，分別18男4女，年齡介乎15至84歲，涉嫌刑毀、參與暴動，普遍襲擊、襲警、公眾地方行為不檢、阻差辦公。其中，昨日下午4時許，在深水埗，兩名軍裝警員接獲999報案，到大埔道及南昌街交界處理一宗刑事毀壞案件，他們到場時發現一名男子手持鐵通破壞路口一個交通燈電箱，警員多次上前警告及喝止，男子沒有聽從警告，更手持鐵通衝向警員，警員以警棍及胡椒噴劑制服男子，警拘捕27歲男子涉嫌刑事毀壞，被捕男子聲稱不適送院，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。警方強調，破壞交通燈會導致交通燈失靈，是相當自私的行為，嚴重影響道路交通安全，影響其他道路使用者，包括司機、乘客及行人的安全。刑毀一經定罪最高監禁十年，破壞交通燈對整個社區及全港市民影響深遠。

【16﹕10】港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，於12月8日下午公眾活動，分為維園中央草坪集會，及之後由維園發至遮打道行人專用區的遊行兩部分，警方昨日已發出不反對通知書，警方一如以往會於銅鑼灣、天后及維園進行人群管制，呼籲參與人士盡量使用公共交通工具到場，及聽從糾察及警員指示，確保遊行集會和平有序進行。吳樂俊指是次遊行路線與之前無大分別，警方會將路線西邊行車線及部分電車線開放供遊行人士，東行線則會留予緊急車輛及東行線車輛行駛。

吳樂俊指，警方十分專重市民表達訴求及遊行權利，會協助合法遊行集會進行，但同時要確保公共安全及秩序、他人權利及自由。吳表示警方已與主辦單位緊密接觸及開會商討細節，主辦單位提供200名糾察協助警方維持秩序，警方希望溝通可以做好讓遊行集會安全進行，又稱屆時萬一有暴力或緊急事件發生，有情況下警方或要暫停或終止集會遊行，希望市民諒解及主辦單位盡量配合。而遊行於晚上10時完結，吳樂俊指希望參與人士於完成遊行後和平離開，因預計多人參與當日活動，如於終點集結會影響其他遊行人士前進。

吳樂俊又表示過去數個月的公眾活動被激進示威者騎劫，由和平有序公眾活動演變成暴力衝擊甚至暴動，不法之徒破壞香港法治精神，因此呼籲激進示威者停用暴力，市民亦應向暴力說不，不要縱容、包庇或美化暴力，警方不會容忍暴力事件發生，如發生有關事件警方會即時介入。

反修例風波至今半年，民陣多次發起集會遊行，惟自9.28後一直不獲警方發出「不反對通知書」。近日，民陣發起「12.8國際人權日」遊行，由維園出發遊行至中環遮打道，昨日獲警方發出不反對通知書，是民陣自9月以來，首次申請集會遊行獲批不反對通知書。

不過上周日(1日)，於港九舉行的三個集會及遊行，雖全部獲發「不反對通知書」，但警方仍提早於下午4時便宣佈結束「毋忘初心大遊行」，而該遊行於下午3時始開始，有遊行人士不滿警方的做法，警方於記者會解釋，因有示威人士偏離路線，不理警方警告。隨後遊行亦演變為警民衝突，警方在人群中施放催淚煙，警解釋因有人在紅隧繞道行人天橋上向橋下擲物。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及港島總區交通部執行及管制組警司李文耀，將於今日下午見記者。