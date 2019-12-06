【牛皮藏毒】警方順藤摸瓜　再在上水貨櫃起五千萬元可卡因毒品

警方毒品調查科人員，於上月尾在新界兩個貨倉破獲的價值4300萬元牛皮藏毒案及拘捕6人，經進一步調查後，相信該批毒品由南美一國家偷運入港，並懷疑有毒品仍藏於其他貨倉貨櫃中。

該科人員連同警隊重點及搜查組人員今日（6日）中午12時，在上水一個物流中心搜查目標貨櫃，並在貨櫃中的牛皮內檢獲36包，共重約40公斤的可卡因，市值約5000萬元。警方相信今日檢取的可卡因與上月尾被捕的販毒集團有關，兩次行動合共檢獲75公斤可卡因，市值共約9300萬元。早前被捕的六名男子已被控販毒罪，案件已於本月2日在粉嶺法院提堂。

警方相信行動已堵截一批毒品流入本港，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

上月底檢4,300萬可卡因 今於上水再檢五千萬毒

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，於上月（28日）晚上約9時進行一項打擊毒品行動，突擊搜查上水軍地及沙頭角萬屋邊兩個貨倉，並在貨倉內檢獲約35公斤懷疑可卡因及一批牛皮。行動中檢獲的毒品市值約4300萬元，貨倉內六名年齡介乎26歲至36歲的本地男子涉嫌「販毒」被捕及提控法庭。

警方事後在記者會上表示，警方在現場發現大量牛皮，相信有人利用牛皮作掩飾，將壓縮可卡因放入後將牛皮再縫上，而在場6名男子當時正在將可卡因從牛皮中取出，再將可卡因分拆成小包。警方到場時，該六名男子嘗試逃跑。警方指出，以牛皮偷運毒品非新手法，但近期較少見，相信行動已成功堵截一批毒品流入市面。