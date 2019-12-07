長沙灣可疑車遇查撞閘逃走　警拔槍截停　兩男被捕

警方於長沙灣拔槍截停一輛撞閘逃走的私家車，兩男被捕。晚上9時許，警方於元州邨停車場截查一輛可疑黑色凌志私家車時，該車突加速逃走，並撞毀停車場閘桿。其後駛至近長發街時，有警員拔槍示警，終將可疑車截停。事後車上兩名青年被捕；警方事後帶同警犬到場搜索，並打開車尾箱檢查，據知未有搜出違禁品。

警方表示，晚上約9時27分，警方在元州邨進行反罪惡行動，並在元豐樓對開一停車場，截查一目標車輛，該車未有按指示停下，並企圖駛走，人員口頭警告不果，用警棍擊向該私家車亦無果；該車其後駛離停車場時，撞毀一條閘桿，並沿元州街方向逃走，雙方追截至元州街353至357號對開，警方再次發出口頭警告無果，遂拔槍戒備，該車見狀後停低。

車上姓陳（22歲）男司機及姓歐陽（22歲）男乘客被制服；陳涉嫌「危險駕駛」及「刑事毀壞」被捕；歐陽則涉嫌「刑事毀壞」被捕，兩人正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

● 一周內三宗警員開槍或拔槍案

連計今晚一宗，踏入12月不足一星期，本港已發生三宗警員開槍或拔槍案件，分涉瘋狂駕駛、企圖行劫及毒品案。12月3日，警方刑事情報科（CIB）的「Hit Team」，在何文田常樂街配水庫遊樂場對開，前後夾擊兩輛企圖持械行劫的目標車輛，可疑車企圖撞向警方，警員開一槍制止，拘捕七人；本月2日，新界北總區交通部執行及管制組，在於元朗公路追截可疑車輛至洪水橋時，該車司機連撞兩車後逃走，警員拔槍示警，將其制服。