警未邀本地傳媒採訪　今發布片段示範TATP烈性炸藥

警方爆炸品處理課（EOD）昨日（6日）向外媒示範烈性炸藥（TATP）爆破工作，未有邀本地傳媒採訪，警方今日（7日）於Facebook發放有關片段。警方示範以1克自製炸藥（homemade explosive）粉碎西瓜，又示範50克、即一個拳頭般大小的分量炸藥，炸毀一輛客貨車。高級炸彈處理主任馬偉德（Alick McWhirter）表示，TATP是很敏感的炸藥，會因摩擦力或熱力而有反應，在運送時很容易發生意外，呼籲市民切勿以身試法。

高級炸彈處理主任馬偉德（Alick McWhirter）於片中表示，爆炸品處理課需處理不同類型的土製或自製炸彈、常規軍火處理、生化輻核相關事件。

馬偉德表示，TATP被不同組織及罪犯使用，而近日亦在香港中學生身上找到，形容「當你可以輕鬆取得其他類型的高強度爆炸品時，只要有足夠的原材料，你就可以製造TATP」。馬偉德指，自6月以來，處理過三次TATP相關事件，包括7月警方搜出超過1公斤的TATP，及兩星期前在年輕人身上發現少量TATP。

警方之後示範以1克自製炸藥（homemade explosive）粉碎西瓜，又示範以50克、即一個拳頭般大小的分量炸藥，炸毀一輛客貨車。馬偉德續指，TATP是很敏感的炸藥，會因摩擦力或熱力而有反應，在運送時很容易發生意外。警方呼籲，製造同引爆炸彈均屬非常嚴重罪行，一經定罪可判處監禁20年，市民切勿以身試法。

警方早前又發布圖片，指0.5至1克的TATP足以炸斷成人的手指，而1公斤則可將處所或車輛炸至粉碎。

（警方Facebook圖片）

上月27日，明愛馬鞍山中學兩名分別17及18歲男生涉嫌管有TATP被捕。消息指，兩名男生早前參與示威活動，其間有人將炸藥交予他們，他們帶返學校並告知老師，校方報案揭發。另外，今年7月，警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房檢獲1.5公斤TATP，並即時在天台及梯間分5次進行引爆。警方拘捕27歲香港民族陣綫成員盧溢燊，控告他一項明知而管有爆炸品罪，其後改控製造炸藥意圖危害生命或財產罪。