【12.8遊行】灣仔警總外警員巡邏　警昨向公眾發短訊籲注意安全

民陣申請於今日（8日）國際人權日發起的遊行，早前獲警方發不反對通知書，遊行路線由維園出發遊行至中環遮打道，由下午三時開始進行。至今早11時，沿遊行路線，維園至遮打暫不見警員戒備，灣仔警察總部外，則有警員進行巡邏。另外，警方昨日（7日）又向向公眾發放短訊，呼籲市民注意安全。

民陣今日（8日）發起國際人權遊行，為多月來民陣首個終獲發不反對通知書的遊行，遊行由維園作為起點，中環遮打道結束。至上午11時，沿遊行路線，維園至遮打暫不見警員戒備，公園外貼有告示至今早9時至下午9時，因應國際人權遊行，公園部份設施將暫停開放；至於灣仔警察總部外，則有警員進行巡邏。

另外，警方昨日（7日）向公眾發放短訊，指周日（8日）下午港島區有公眾活動，呼籲市民請注意自身安全，並留意警方新聞公布及社交媒體最新消息。

民陣遊行獲發不反對通知書 鄧炳強​：已準備多個應對方案

民陣申請的國際人權遊行，早前（5日）獲警方發不反對通知書，為多月來被警方發反通通知事後，首次再度發出不反對通知書，其中列明不反對通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束；而維園集會的不反對通知書，則由中午12時至下午6時。

警務處處長鄧炳強早前（6日）前往北京前,會見傳媒時曾表示，就民陣周日的遊行，警方已準備多個應對方案維持秩序，又呼籲主辦單位與警方協作，表示如屆時見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力。