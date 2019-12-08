【12.8遊行】「一哥」鄧炳強北京訪問回港　現身灣仔示威現場巡視

「一哥」鄧炳強上任前後多次現身示威現場，今午由北京趕返本港，即坐鎮前線。民陣今（8日）午再度舉行大型遊行，獲警方發出不反對通知書，過去多次遊行均爆發衝突，警方今日同樣嚴陣以待，自中午開始布防，至傍晚警民於中環德輔道中對峙，高等法院及終審法院先後遭縱火。於上月中就任警務處處長鄧炳強，被拍得現身警察總部對出天橋，巡視遊行情況。

警務處處長鄧炳強現身警總外天橋。（網上圖片）

警方不反對遊行 惟自中午布防

民陣舉辦「12.8國際人權日」遊行，下午3時由維園起步，經高士威道、禮頓道、伊榮街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。警方自中午開始布防，多區出現警方路障截查車輛，大㰖隧道有警員登上巴上搜查，而水炮車則分別停泊中聯辦及政總戒備。下午4時許，中環有數十名示威者偏離遊行路線，在德輔道中以雪糕筒堵路，防暴警在場戒備。下午5時半，部分遊行人士沿駱克道往金鐘方向前行，在警總外防暴警持槍戒備。

一哥現身灣仔警總外天橋

有網民上載一張拍得鄧炳強的照片，他與同袍站在灣仔警察總部對開軒尼詩道行人天橋，身邊部分警員持盾及長槍，相信當時正視察遊行情況。據了解，鄧炳強逗留片刻，旋即離去。

前日上京 為坐陣遊行趕返港

鄧炳強前日前往北京訪問，拜訪中共中央政法委書記郭聲琨、公安部部長趙克志及港澳辦主任張曉明，又到天安門觀看升旗儀式，接受內地傳媒訪問。因應今日民陣遊行，遂趕回港坐鎮。

11月2日，鄧炳強親自落場驅散示威者，當時港島總區應變大隊高級警司吳志忠在旁陪伴。（網上圖片）

上任「一哥」前後頻繁現身前線

鄧炳強於上月19正式接替退休的盧偉聰，成為新任警務處處長，而正式上任前，半個月兩度現身示威及衝突現場。上月2日，港島多個集會有大量人士聚集，晚上演變成警民衝突，當時鄧炳強帶齊警棍、頭盔、防毒面具等裝備現身；又17日理大圍城事件發當日下午，鄧炳強曾到附近坐鎮。另外，他上任「一哥」後，亦分別於上月19日及24日兩度前往理大外圍巡視。