【12.9．新界】網民號召「三罷」　多個港鐵站路軌及電纜有異物

有網民號召於今日（9日）發起名為「黎明行動」大三罷行動，資料顯示，行動將於早上6時開始，計劃於大埔、沙田、灣仔、屯門、荃灣、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺及將軍澳「十區開花」。 與此同時，有反對三罷行動的人，亦在網上呼籲同道中人，組織小隊前往港九新界多個鐵路站，阻止他人阻礙列車車門運作，與及建議隊友扯開他人的口罩拍攝容貌。 《香港01》將全程直播及持續跟進。

【0735】屯門：約十名戴口罩人士用身體阻擋列車開出，港鐵職員阻止。兩警員上前調停，一號月台列車暫停服務，乘客離開車廂，有戴口罩人被查身分證。

【0728】港鐵宣佈今早頭班車開出前，分別在粉嶺站和屯門站附近發現有外物被投擲至路軌範圍內及架空電纜上，車務人員移走有關物件後，東鐵綫和西鐵綫頭班車已依時開出，沒有受到影響。另外，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。

【0714】港鐵職員在沙田站巡邏。

【0703】荃灣大河道一帶有交通警駐守，區內交通大致暢順。

【0700】大埔東鐵站列車運作未受影響。

【0645】粉嶺東鐵站外、元朗西鐵站大堂位置，均有警員駐守。

【0630】沙田東鐵站：據報有垃圾筒在路軌上。

【0600】屯門西鐵站：據報有鐵枝在路軌上，暫時未有影響行車。

【0600】粉嶺東鐵站：懷疑有晾衫架等物件，被發現架於電纜上。