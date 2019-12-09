【12.9‧交通消息】屯門沙田粉嶺站雜物墮軌及架於電纜　一度受阻

民陣昨日（8日）發起「國際人權日遊行」，稱有80萬人參與，警方則稱高峰期有18.3萬人。網民今日（9日）再度號召黎明行動「大三罷」，計劃於大埔、沙田、灣仔、屯門、荃灣、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺及將軍澳「十區開花」，《香港01》將留意市面交通情況。

【07:30】港鐵表示，今早頭班車開出前，分別在粉嶺站和屯門站附近發現有外物被投擲至路軌範圍內及架空電纜上，車務人員移走有關物件後，東鐵綫和西鐵綫頭班車已依時開出，沒有受到影響。另外，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。

【07:10】沙田站：往紅磡方向列車服務暫時運作正常。

【06:21】沙田站：警方接報指，有垃圾筒跌入路軌內；據報站內有廣播表示列車服務受阻。

【05:37】粉嶺站：警方接報指，有懷疑晾衫架或衣架，架於電纜上。

【05:36】屯門站：警方接報指，路軌上有疑似鐵枝或鐵通物件，但初步沒有影響列車服務。

【05:28】港鐵表示，東鐵綫的整體行車時間會較平日長4至8分鐘，班次亦會較正常疏落；預計進入車站及於月台候車的時間會較長，請預留充裕時間。

東鐵綫班次會較正常疏落。（港鐵網頁）

【05:11】港鐵表示，輕鐵所有路綫，維持15至25分鐘一班；但由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

- 751P綫由706綫替代。

- 761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

- 751綫不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 614P綫前往兆康站方向由614綫替代。

- 615P綫前往屯門碼頭站方向由615綫替代。

- 614綫在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。

其他路綫維持不變。