【和你Lunch．直播】屯門逾百人午間遊行　沙田防暴警截查黑衣人

昨日有80萬人參與民陣發起的遊行，望政府回應市民訴求，今日(9日)除了有網民於多區發起「大三罷」行動，亦有網民發起中午12時「和你lunch」活動，沙田「和你lunch」活動於新城市廣場中庭聚集，而屯門則由新和里足球場集合，沿V city遊行至屯門巿中心。

沙田新城市廣場中庭情況：

【13:47】沙田大會堂上空有直昇機飛過。

【13:40】防暴警不斷要求在場記者向後退，並稱「黃格仔」是警方封鎖線。現場所見，有防暴警制服上貼了印有國旗、區旗的徽章。

【13:35】沙田大會堂外，一批防暴警到場，並截停數名黑衣人，並搜查其隨身物件。

【13:30】沙燕橋外有兩輛警車巡邏。

【13:20】數十名遊行人士由新城市廣場出發，向瀝源橋方向遊行。

【13:07】有人在中庭唱《願榮光歸香港》。

【13:00】約20人聚集在中庭，有人高呼口號。

【12:00】新城市廣場中庭位置至少有四名保安戒備，現場暫未見有示威者聚集。

沙田大會堂外，數名黑衣人被防暴警察截查。（鄧詠中攝）

新城市廣場中庭位置至少有四名保安戒備。(鄧詠中攝)

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屯門新和里足球場遊行至屯門市中心情況：

【13:15】示威者轉至屯門大會堂外聚集，約50人由大會堂遊行至新墟，沿途高呼口號，有人手持旗幟。

【12:20】一輛載有防暴警察的小巴抵達球場外，部分防暴警下車，球場內的示威者見防暴下車，立即四散，防暴警很快又返回車內。

【12:00】十多名人士前來新和里球場，等待遊行開始。