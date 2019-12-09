【警方記者會．直播】反修例半年6022人被捕　四成學生　最細11歲

今早（9日）有網民再次發起名為「黎明行動」的堵路行動，警方於全港各區嚴陣戒備，早上部份鐵路一度有雜物墮路軌而一度受阻，其後已復恢正桶；另外，昨日（8日）民陣舉行的遊行有80萬人參與，警方則指最高峰是有18.3萬人，其間少部份人進行堵路，高院終院亦遭縱火，最後遊行人士和平散去，未有釀成衝突。警方今午舉辦記者會交代事件。

【16﹕25】江永祥表示，行動至今六個月共6022人被捕，當中956人被檢控，767男189女，大部分案件仍然在調查中，如有充足證據，不排除會作出檢控。根據警方紀錄，18歲以下被捕人士，共有946人被捕，而檢控方面沒有數字提供。

過去六個月，投訴警察諄接獲大量投訴，正在處理中，會根據監警會條例，將相關投訴進度及結果交予監警會審核。至於有無警員受查，只要在過去六個月示威、行動的人士提出投訴，警方會根據現行機制處理。

至於使用警棍上，警員使用武力，不論當值、休班，都受到警察通例武力使用指引的監管，不會因為他是休班而不受監管。而汪威遜補充，休班警獲發伸縮警棍及胡梂噴霧，當他們休班時如果要執行警察職務時會使用，警方一直有進行檢討，不論警員工作時遇到的困難，或措施是否可以有效推行或做得更好，他指警方初步所見，措施有效。早兩日有休班警員在地鐵站使用伸縮警棍在現場執行職務，會繼續使用措施，及密切留意如何令措施更好。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。(陳浩然攝)

【16﹕23】郭嘉銓總結指，有教師及學生涉嫌參與違法活動，感到非常震驚及擔憂，盼教育界從業員切勿鼓吹、縱容或引導學生參與違法行為，家長亦應留意子女的活動。

警昨在港境內檢獲真槍，警方非常緊張及關注，萬一被不法分子用作傷害他人，隨時帶來人命傷亡，後果嚴重，警方絕不姑息。

郭又表示，警方樂見昨日遊行能和平進行，接近半年，香港失去風平浪靜日子，原來安穩平靜日子並非必然，「無煙」周末來之不易，和平背後有賴不同持分者努力，除警方部署外，亦有賴主辦配合和市民守法，盼社會各界與暴力割席。除非逼不得已，警方不會使用武力介入和平遊行，希望社會可以重回正軌，回復秩序。

【16﹕10】警察公共關係科高級警司江永祥表示，主辦單位批評警方在遊行尾段封鎖多條街道，阻止遊行人士離開，影響附近交通，警方澄清在遊行期間有示威者偏離警方與主辦單位共識的路線，甚至以雜物堵路，阻礙緊急服務的車輛出入通道，警方有必要採取相應行動，築起防線阻止示威者堵路及確保緊急車輛行駛到目的地。江指，平衡遊行人士集會、示威自由，同時顧及公眾人士使用其他道路的權利。他又指，很多時在人群管理活動中，警方呼籲市民遵照警方指示離開，過程中所有參與人士可遵指定路線離開。

另外，警方在遊行前在不同地區設路障截車輛，目的被質疑，江指根據近月的治安情治所作的相應安排，包括昨日檢一支真槍，情況令人擔憂，警方有責任加強巡察，防制不法之徒藉公眾活動，趁機搞事，做出危害公眾安全及秩的行為，行為是為保護市民生命財產，並無其他目的。如無此類預防性活動，有人使用了汽油彈或刺制車胎的工具，後果不堪設想。

亦有人質疑有警員在遊行一帶持衝鋒槍械及其他槍械，想嚇退及對付示威者，澄清是因為近日治安情況，萬一有人惡意搞事，警方可迅速應變，及有應當的裝備可以使用。雖然昨日的活動整體在和平有序情況下完成，但警方遺憾看到縱火、汽油彈、破壞商舖的行為，所以警方在裝備上的戒備是無可厚非，警方重申，由始至終只是想保障公共安全。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，今日凌晨一時，一名男子在旺角西洋菜街及山東街交界，懷疑與示威者爭執，過程中遭人以電筒等硬物襲擊，傷者昏迷送院。警方到場拘捕兩名懷疑涉案男子，涉嫌傷人，警方嚴厲讉責因意見不合而襲擊的行為，警方會嚴肅跟進案件，盡力將「暴徒」繩之於法。

江永祥指，在過去周末，警方拘42人，包括37男5女，14-63歲，涉暴動、藏有攻擊性武器、無牌持有槍戒、串謀傷人等，警方自6月9日至今拘6022人，包4474男1548女，11-84歲，主要涉非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器，2393學生，佔總數近4成，情況令人擔憂。周末無使用彈藥，而6月至今使用的催淚彈近1.6萬發、橡膠彈約1萬發、布袋彈約2千發、海綿彈約1850發。周末亦無警員受傷，而6月9日至今，493名警員受傷，包括452男41女。

江永祥又指，有報道指一名休班警員離境時帶備棍遭截停，警方確認事件，江指該名休班警員早前獲發警棍，在休班如遇違法及暴力事件時，用作執行職務，他將警棍放在背囊，他放假時一時疏忽，「唔記得喺背囊拎返出嚟」，所以昨日上午在機場離境時被截停，警方已作訓示，他現在已知道離境時不能夠攜帶警棍在身。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(陳浩然攝)

【16﹕00】有網民今日發起「黎明行動」，警察公共關係科總警司郭嘉銓指警方今早在24個港鐵站、25個位置駐守及巡邏，涵蓋全港主要幹道及隧道，警方一直積極進行情報搜集，今早4時30分已派員到不同交通樞紐，策略性派遣人手，確保交通暢順。

郭稱今早屯門西鐵，粉嶺及沙田東鐵站，都有人向路軌投雜物，包括長鐵通、垃圾桶及單車，絕對會影響出行安全。警方今早亦在上水天坪邨，截查12名可疑人士，涉嫌管有鐵釘、電鑽、白電油，自製尖銳路障意圖刺穿車胎而被捕，當中6人為學生，1人報稱教師，令人擔憂。

就昨日遊行，郭稱整體和平有序完成，但亦有暴徒趁機破壞，如進入灣仔區商舖或銀行破壞，一間銀行櫃枱玻璃被打碎，櫃員機被破壞，更有人向高院及終院投汽油彈，嚴重衝擊法治及挑戰社會底線，「口口聲聲話捍衞法治，但偏偏向法院縱火，難道這就是口中正義？口中的公義？如果只有順我者昌，逆我者亡心態，係咪就係法治已死，民主已死？」

郭又指，警方昨根據線報在全港多區拘11人，包括7男4女，檢獲一支組裝槍、過百發子彈、利器及避彈衣等，相信被捕人與較早前多間警署被汽油彈襲擊有關。郭續指，案中檢獲8發中空彈，如用組裝槍發射十分危險，如狂徒沒被警方拘捕，而混入遊行當中，可在任何時、地襲擊，受傷的可以是任何一名警員或市民，而暴徒刻意選擇與警方裝備類似的中空彈，不排除有心冒充警員，有意圖插贓嫁禍，無所不用其極手段非常無恥。

(陳浩然攝)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華。(陳浩然攝)

今早（9日）有網民再次發起「黎明行動」，警方清晨於各區嚴陣以待，部份地鐵出現雜物墮入路軌，一度受阻，各處亦有「護鐵小組」與阻鐵人士有所爭執，而警方亦在各區進行拘捕行動。

昨日(8日)民陣發起國際人權日遊行，在遊行開始前夕，早上警方指於灣仔及天后等地，破獲一個「激進團伙」，共搜過真槍實彈。至下午，遊行主要以和平形式進行，未有釀成衝突，防暴警察則在附近進行戒備，其間少部份人進行堵路，高院終院亦遭縱火，律政司及後曾回應指「絕不容忍破壞司法機構行為」；大會其後指有80萬人參與遊行，警方指最高峰是有18.3萬人。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜會見記者。