【警方記者會】真槍案控五人扣六人　警：被捕者涉汽油彈襲警署

周日警檢真槍案，11名被捕人士中，有5人被控串謀有意圖而傷人罪、無牌管有槍械等罪，今（9日）午在東區裁判法院提堂。警方例行記者會中，公共關係科總警司郭嘉銓指出，相信被捕人與較早前多間警署被汽油彈襲擊有關，檢獲8發中空彈與警方裝備類似，不排除有意圖嫁禍警方。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華則指，槍械是真的、子彈是真的、避彈衣是真的，「有咁多真實嘢，係咪令大家相信，有嘢本來要發生，係香港好好彩終於冇發生」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，案中檢獲逾百發中空彈與警方裝備類似。（陳浩然攝）

五被告被控串謀有意圖而傷人罪

五名被告年齡介乎20至23歲，同被控一項串謀有意圖而傷人罪，控罪指他們涉於今年12月8日，在香港與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使他身體受到嚴重傷害。一名23歲被告同時被控一項無牌管有槍械及彈藥及一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪；一名22歲同時被告被控一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪。兩人獲准擔保，3人還押懲教署看管。

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郭嘉銓：案中拘11人 被捕人士涉汽油彈襲擊警署案

今午警方例中記者會中，警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警方昨日根據線報在全港多區拘11人，包括7男4女，檢獲一支組裝槍、過百發子彈、利器及避彈衣等，相信被捕人士與較早前多間警署被汽油彈襲擊有關。

8發中空彈與警方裝備類似 不排除有心冒警插贓嫁禍

郭嘉銓續指，案中檢獲逾百發中空彈，如用組裝槍發射十分危險，如狂徒沒被警方拘捕，而混入遊行當中，可在任何時、地襲擊，受傷的可以是任何一名警員或市民，而暴徒刻意選擇與警方裝備類似的中空彈，不排除有心冒充警員，有意圖插贓嫁禍，無所不用其極手段非常無恥。警方非常緊張及關注事件，萬一被不法分子用作傷害他人，隨時帶來人命傷亡，後果嚴重，警方絕不姑息。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，6名被人仍被扣查中。（陳浩然攝）

李桂華：槍械是真的、子彈是真的、避彈衣是真的

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，另外6人仍被扣查中，如果超過48小時，仍需要時間調查，會准他們保釋外出。李桂華指，槍械是真的、子彈是真的、避彈衣是真的，檢獲的伸縮警棍及胡椒噴霧外觀與警方類似；部分人被捕人暫控串謀傷人罪，「有咁多真實嘢，係咪令大家相信，有嘢本來要發生，係香港好好彩終於冇發生。」至於槍彈來源是重要調查方向，現正調查如何進入，有否其他槍械。