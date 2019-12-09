【12.9．大埔旺角】示威者堵路　防暴警多次驅散　曾發胡椒球槍

12月9日網民發起上午「大三罷」行動，有零星衝突發生。惟至晚上，大埔區突然有示威者以雜物堵塞太和路，防暴警到場清理，之後引發警民衝突；旺角一帶亦有示威者聚集，防暴警多次到場驅散。
【0125】旺角：朗豪坊對開一名男子左眼受傷，由義務急救員即場治理，他左眼貼上紗布遮蓋。
【0050】旺角：一名南亞漢疑未有遵從警員指示離開指定範圍，被一名警員由朗豪坊戲院對開，強行推至山東街，期間有義務急救員及記者上前協助，將該南亞漢帶走，有警員卻情緒十分激動，突然向眾人連發多枚懷疑胡椒槍彈。
【0035】旺角：示威者再度以竹枝待雜物在彌敦道堵路，防暴警再度到場。
【0020】旺角：防暴警再度到場高舉藍旗，示威者分別向太子及油麻地方向後退，警員一度持胡椒球槍追趕，未幾又再登上警車離去。
【0015】大埔：警員登車離去後，示威者再度用雪糕筒、垃圾筒及單車等物品，在太和路堵路。
【0010】旺角：再有防暴警到場戒備，其後離去，現場仍有示威者聚集。
【0002】大埔：一名身穿「議員監察」的男子，持咪發出廣播促警察不要再挑釁市民。
【2357】太和路一帶情況平靜，但突然傳出兩響疑似槍聲，多名防暴警衝出，有示威者不滿稱「完全冇事發生，你無啦啦射催淚彈！」惟現場卻未見有煙，消息稱該兩發是橡膠子彈。
【2345】旺角一帶亦有示威者聚集，防暴警一度到場，但其後離去，現場情況大致平靜。
【2322】大埔中心有人投玻璃，碎片四濺。
【2315】有人持續高空擲物，警方落太和路驅趕群眾，並截查部分黑衣人，期後再重返天橋。
【2250】警方在太和路天橋上舉藍旗。
【2240】據了解，大埔一名休班警傍晚在大埔見到有人堵路，上前阻止時與示威者發生磨擦，休班警期後通知警方求助，防暴警趕至增援，制服一名女子，而該名休班警則皮外傷，送院治療。
【2137】有人從高處飛磚，擊中警員盾牌。警員連射多發胡椒球槍。
【2135】陸續有不少市民在大埔中心外聚集，與警方對峙，當中有人照射鐳射筆。
【2120】不少市民在大埔中心指罵警員，有長者不滿警員駐守，警員叫「阿婆你除咗口罩先講啦」，該名長者喝罵「阿婆食飽飯行下街得唔得呀？」
【2115】十多名防暴警到場舉橙旗，示威者四散，警方一度向天橋及商場上人群開胡椒球槍。至少一名男子被警方截查。
【2100】晚上有人在用雪糕筒及單車等在太和路堵路。