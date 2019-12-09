【12.9．大埔直播】示威者堵路　休班警制止　防暴入夜射胡椒球槍

12月9日網民發起上午「大三罷」行動，有零星衝突發生。惟至晚上，大埔區突然有示威者以雜物堵塞太和路，防暴警到場清理，之後引發警民衝突；旺角一帶亦有示威者聚集，防暴警到場。

【0020】旺角：防暴警再度到場高舉藍旗，示威者分別向太子及油麻地方向後退，警員一度持胡椒球槍追趕。

【0015】大埔：警員登車離去後，示威者再度用雪糕筒等雜物，在太和路堵路。

【0010】旺角：再有防暴警到場戒備，其後離去，現場仍有示威者聚集。

【0002】一名身穿「議員監察」的男子，持咪發出廣播促警察不要再挑釁市民。

【2357】太和路一帶情況平靜，但突然傳出兩響疑似槍聲，多名防暴警衝出，有示威者不滿稱「完全冇事發生，你無啦啦射催淚彈！」惟現場卻未見有煙，消息稱該兩發是橡膠子彈。

【2345】旺角一帶亦有示威者聚集，防暴警一度到場，但其後離去，現場情況大致平靜=。