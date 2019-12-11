【網購騙案】7男女涉網購詐騙被捕　涉款$190萬　$83萬鑽石未尋回

警方拘捕5男2女，涉嫌多案網購騙案，案件中有多名受害人，被騙去約190萬元，涉案財物價值由5,500港元至83萬港元不等，價值83萬元的物品為鑽石。

警方由今年9月24日至11月13日期間，接獲24宗報案，受害人均將貴價物品放上網上社交平台售賣，包括勞力士手錶、智能電話、鑽石等，期後騙徙聯絡受害人稱有意購買，並相約交收，見面時騙徙向受害人展示已以支票入數付款的電話截圖，受害人以為對方已付款，將物品交予對方。惟警方稱，受害者查看電話截圖時，懷疑未能分清「帳面結餘」及「可用結餘」的分別，誤信對方已付款，其後檢查銀行戶口時，發現支票彈票，以致財物兩失，懷疑被騙報警求助。

警方經調查發現多宗案件涉及同一犯罪集團，警方網絡安全及科技罪案調查科接手調查，聯同黃大仙警區於日前採取行動，先後拘捕了4人，至昨日(11日)再拘捕3人，總共5男2女被捕，年齡介乎18至56歲，當中兩人為骨幹成員，全部被捕人士均有案底，其中一名43歲男子有黑幫背景。

案件中涉及的貨品價值5,500元至83萬元不等，當中最名貴的為一粒1.8卡、值83萬元的鑽石，行動中警方起回兩隻總值30萬元的勞力士手錶。

警方呼籲市民，於社交媒體進行交易要小心特別是以支票形式付款，支票需要一至兩個工作天處理，騙徒或趁此空間犯案，市民如有案件相關資料提供，可致電3661 6060與警方黃大仙警區重案組第一隊聯絡。