【驚險意外】校巴轉彎上斜　太古學童跌出太平門擦傷手　警方調查

太古日前發生涉及校巴的意外，網上流傳一段顯示器展示日期上周三（4日），一輛校巴沿太古城道行駛，駛至太湖閣對開右轉入英皇道時，一名男童突然從後方太平門跌出路面，後車馬上剎車，未有釀成意外。香港汽車會會長李耀培形容事件為嚴重交通意外，沒有發生重大事故為不幸中之大幸，相信涉及人為疏忽，為校巴業界響起警號。 香港01正向涉事校巴所屬公司了解。

校巴在意外發生後還繼續行駛一段距離始停下。男童驚慌地檢起書包，跑回校巴。（網上片段截圖）

車CAM顯示日期事發於12月4日下午4時許，網上片段顯示一輛校巴沿太古城道行駛，駛至太湖閣對開右轉入英皇道時，太平門突然打開，一名身穿校服的男童跌出路面。男童是由校巴後方太平門跌出，跌出時書包先落地。後車見狀立即停車，未有釀成意外。

途人都甚為驚訝，但校巴在意外發生後還繼續行駛一段距離始停下。男童驚慌地檢起書包，跑回校巴，期間遺下一個水樽。男童追上校巴，保母亦下車接應。

校巴意外連環圖

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香港汽車會會長李耀培形容事件為嚴重交通意外，相信涉及人為疏忽，認為車主應留意校巴維修保養，司機每日開車前亦宜檢查太平門雙鎖系統（門閂及外蓋）有否受損，另外保母應該確保學童扣上安全帶。他指今次沒有發生重大事故屬不幸中之大幸，「好彩（意外發生時）轉彎，如果直路或公路，後車近啲就有機會撞到。」分析校巴當時起步轉彎，學童沒有扣上安全帶，車轉右彎時人靠向左邊，觸及左方太平門而跌出車外，相信事故為校巴業界響起很大警號，校車經營者宜多加留意。

警方接獲報案指12月4日下午4時，一輛由67歲男司機駕駛的學校保姆車在太古城道右轉入英皇道時，一名九歲學童由保姆車的太平門跌出車外，該名男童在意外中手部擦傷。案件列作「交通意外-有人受傷」處理，由港島總區交通部意外調查隊跟進，正循不同方向調查。另根據現行道路交通條例，公共巴士及公共小巴司機，亦有責任採取一切合理預防措施以確保車內乘客的安全，違者可被處罰款 3000 元及監禁 6 個月。



警方表示一直重視學校巴士安全事宜，並定期舉辦道路安全講座，提醒學校巴士和保姆車司機、教師和家長注意學童的交通安全。人員同時亦會特別提醒司機務必遵守道路使用者安全守則、車速限制及留意路邊出現的學童或行人、以確保車內乘客和其他道路使用者的安全。港島總區交通部在今次意外後，會再次聯絡各校巴公司、保姆車公司及學校，就本事件提醒司機、保姆和學童在乘搭校巴的安全守則及相關教育工作。