【周梓樂設靈‧直播】科大生周梓樂追悼會　市民攜白花到場悼念

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香港科技大學學生周梓樂，於上月4日將軍澳尚德停車場高處墮下昏迷，至上月8日證實不治，連日於尚德停車場有市民進行悼念。周梓樂今日（12日）於大圍寶福紀念館設靈，科大學生會指，周家於下午5時至8時舉辦追悼會，校方將安排接駁巴士由科大往返寶福紀念館，下午5時起市民、學生等陸續到場悼念周梓樂，寶福紀念館外排起人龍。

周梓樂於寶福紀念館寶勝堂設靈，靈堂佈置簡約，中間放有一張遺照及一個十字架，靈堂上方寫有「主懷安息」四字。另外靈堂上亦擺放來自周父母、科大校長史維及科大仝人、科大投球隊、科大學生會等的花牌，靈堂內亦播放周的生前照片。場內有親友痛哭及相擁安慰，陸續有不少市民，學生等前來獻花。

有到場悼念的市民陳伯表示，希望周同學能安息，家人不要傷心及灰心，為周同學作好後事安排，又指希望大眾能忍耐，日後為周同學爭取公義，得到應得答案。科大學生會內務副會長梁銘軒表示，校方安排兩至三輛60人校巴接載同學由科大前來追悼會，他表示滿意校方接送安排，另外指因家屬希望低調處理，因此未有下一步行動。梁銘軒又指知悉有警員於大圍布防，他不明為何警方有此安排。

墮樓經過成謎

周梓樂於上月4日凌晨，於尚德停車場3樓跌落2樓重傷，留醫至8日證實不治。領展於事發後公開多條尚德停車場內的閉路電視片段，其中於當日凌晨零時38分、零時47分及零時49分的片段中，見到疑為周同學的身影出現於停車場2樓，惟未有拍到其墮樓經過。警方早前指警員當晚曾兩度進入停車場，包括於星期日晚11時06分至20分左右，當時死者不在停車場內；而第二次則於星期一凌晨1時04分後，警方進入停車場時，消防員差不多於同一時間正為死者急救。警方指對於有人指控警方曾於停車場內追捕死者，甚至將死者推倒致他失足墮下，警方澄清絕無此事。