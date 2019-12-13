海關搗破假藥集團　檢240萬粒假藥值1,380萬元　十年來最大宗

香港海關破獲一宗十年來最大宗的冒牌藥物案件，檢獲約240萬粒懷疑冒牌藥及第一部毒藥、大約470公升液體藥劑製品，總值1,380萬元。行動中共拘7人，包括一名集團主腦。

海關日前於港九7個地方進行突擊行動，檢獲約240萬粒懷疑冒牌藥及第一部毒藥。（郭倩雯攝）

海關日前於港九7個地方進行突擊行動，檢獲約240萬粒懷疑冒牌藥及第一部毒藥，數量為過去十年同類案件最大宗。行動中共拘7人，年齡介乎26至56歲，包括一名集團主腦 、5名藥店負責人、一名藥店售貨員，所有被捕人士獲保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕，相信行動已瓦解一個冒牌藥集團。

海關兩個月前發現一間冒牌藥物集團，展開追查，鎖定集團主腦及銷售冒牌藥物的藥店，於本周二(10日)，海關展開代號「狙擊手」的行動，搜查位置上水、元朗、佐敦的4間藥店，及位於柴灣一工廈內的三個單位，成功破獲集團儲存倉庫、包裝工廠，總共檢獲約240萬粒懷疑冒牌藥及第一部毒藥，大約470公升液體藥劑製品，當中包括風濕藥、血壓藥、心臟藥、壯陽藥等，總值1,380萬元。事件中檢獲的藥物9成來自柴灣三個單位。

事件中檢獲的藥物9成來自柴灣三個單位。（郭倩雯攝）

柴灣一工廈內的三個單位，有單位用作儲存及包裝，現場關員發現大量空紙盒、空藥樽等，涉及十多個品牌，藥物種類達20幾種。是次檢獲的藥物估計是針對水貨客，店員會先打量客人是否本地人或精明消費者，如遇到是水貨客或年紀大的客人，他們會推銷冒牌藥，欺騙消費者假藥是由外地銷至本港，因此價錢會較便宜。海關稱，假貨價格約為正貨的4至8成，估計集團運作時間為3個月，相信有少量貨物流出市面。