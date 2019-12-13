五人幫駕三車三度入停車場　欲偷車不果盜走車Cam　警拘三男

警方拘捕三名男子，涉及大角咀一宗車內盜竊案，警方指犯罪團夥曾三度及駕駛三部車輛進入停車場犯案，惟疑無法啟動車輛而偷走行車紀錄儀及油卡等。被捕三人涉及罪行包括包括刑事毀壞、車內盜竊、販毒、意圖擅自取去交通工具、駕駛時沒有駕駛執照及第三者保險、藏有攻擊性武器等七宗罪。

警方調查後拘捕三名本地男子。（陳浩然攝）

其中一名被捕人被警方帶返安茵街近安秀道一停車場搜車。（陳浩然攝）

旺角警區刑事總督察吳德南指，事發於12月9日晚上11時許，一名受害人於大角咀海庭道2號的多層停車場泊車後，翌日晚上10時半取車時，發現右後座乘客位玻璃窗被打爛，事主檢查車內發現並無損失後離去。至11日事主再回停車場欲將車輛駕走維修，發現車輛被搜掠，車上值數千元的行車紀錄儀、出入閘卡及油卡不翼而飛，於是報警。

警方翻查閉路電視，發現於9日晚上8時半，事主取車前有兩名男子駕車入停車場泊於附近，其後兩男下車徘徊，並打爛事主車身玻璃後徒步離開。於半小時後，兩男子乘坐第二輛車，落車後將早前停泊的車輛駛走。其後於11日清晨5時許，兩名涉案男子連同三男，乘坐兩車再進入停車場，五人下車後其中三人進入事主車輛，另外兩人在場把風，三男於半小時後下車，登上兩車離開。

吳德南指被捕三人有黑社會背景及屬同一幫派，調查後發現他們涉其他不同犯罪案件。（陳浩然攝）

警方於鎖定涉案人士身份後，於昨日（12日）展開拘捕行動，分別於旺角亞皆老街83號截獲其中涉案車輛，拘捕42歲姓香男司機及63歲姓劉乘客，檢獲共 22克懷疑冰毒，亦發現被捕司機駕駛時沒有駕駛執照。另外警方亦於安茵街近安秀道拘捕一名41歲姓劉男子，身上搜出另一涉案車輛的車匙，其後於該輛車上發現一把46厘米長牛肉刀，以及被偷走的行車紀錄儀。警方又發現第三輛犯案車輛停泊於安泰邨停車場。

泊車於現場徒步離開 其後方駕走避嫌

吳德南指被捕三名本地男子聲稱無業，有黑社會背景及屬同一幫派，調查後懷疑被捕人涉及其他不同犯罪案件，不排除更多人被捕，案件現由旺角警區反黑組調查。吳德南指，涉案犯罪團夥於10日晚首次進入停車場時，打爛事主車玻璃後離開，方便之後前來偷車，並將自己車輛泊於現場，是為了避免產生懷疑令警方追查，其後他們再駕另一車到場將原車駛走，扮作車輛並非涉案。而第三次犯罪團夥再到場希望偷走事主的車輛，惟或因無法啟動車輛於是離開。