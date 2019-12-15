紅隧測試電力意外一技術員受傷　自動收費系統一度受影響　

上午10時20分，紅磡海底隧道行政大樓內一名男子觸電，手部受傷清醒，兩部救護車到場，將傷者送往伊利沙伯醫院治理。據了解，紅磡海底隧道今早進行高壓電力系統保養測試，分判商一名電力技術員工疑觸電受傷，運輪署已要求隧道營辦商提交事故報告。

上午10時20分，紅磡海底隧道行政大樓內一名男子觸電，手部受傷清醒，兩部救護車到場，將傷者送往伊利沙伯醫院治理。（鄧詠中攝）

觸電事件後，中午運輸署宣佈因紅磡海底隧道供應自動收費系統的電源出現故障，來回方向的自動收費系統暫時未能正常運作。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛，並跟從隧道職員指示。

運輸署下午3時12分宣佈，紅磡海底隧道的自動收費系統回覆正常運作。

運輸署表示，今早10時15分，紅隧進行高壓電力系統保養測試工作期間發生一宗事故，行政大樓及自動繳費系統的電力供應因而受到影響。經檢查及緊急搶修後，供電系統約於下午2時10分回復正常，而自動繳費系統亦於下午3時15分回復正常運作。

運輸署續指，根據隧道營辦商的資料顯示，其分判商有一名員工在上述事故中受傷，傷者亦已送往醫院治療。本署已要求隧道營辦商提交事故報告，並會與相關政府部門作出調查和跟進。