【12.15．新界直播】沙田黑衣人噴漆　防暴警掩至拘捕多人

反修例運動持續，反對修訂逃犯條例的商店組成「黃色經濟圈」，網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲光顧「黃店」並在Facebook和Instagram等社交媒體「打卡」。新界沙田新城市廣場及將軍澳popcorn為集合地點，下午1時半警方在沙田大會堂及沙田港鐵站對開戒備。
【1557】沙田：新界南總區副指揮官陶輝在場指揮，警車帶走被捕人期間，有人投擲煙霧餅，不明噴霧冒出，發出刺鼻味道。在場警員聲稱噴霧並非警方所有。市民不斷指罵警員，警方曾施放胡椒噴霧。其中一名被捕女子報稱只得15歲，就讀沙田區一中學。
【1547】將軍澳：吉野家門外被毁，防暴警到商場，黑衣人狂奔。
【1542】沙田：便衣警員及防暴警員在商場內制服至少三名黑衣人，其中一名女子掙扎，多人被帶上警車。途人查詢被捕人所犯何事，警員沒有回應。
【1529】將軍澳：示威者開始商場遊行，在Starbucks、優品360、美心集團旗下食肆貼文宣。
將軍澳示威者開始商場遊行，在Starbucks 貼文宣。（鄧詠中攝）
沙田黑衣人噴漆，防暴警掩至拘捕多人。
警車帶走被捕人期間，有人投擲煙霧餅，不明噴霧冒出，發出刺鼻味道。在場警員聲稱噴霧並非警方所有。（余睿菁攝）
【1516】將軍澳：示威者繼續叫口號：「加入工會 全民三罷」
【1451】將軍澳：popcorn商場關閉其中一盞天花燈，又調高聖誕歌聲量。有人一度在大堂，舉機向上影黑衣人，被罵後離開。
【1448】沙田：示威者在中庭聚集，有人揮動黑底白字「光復香港」旗幟。
【1434】沙田：救護員到場將傷者送院。防暴警員返回沙田港鐵站外戒備。
兩名女子行經新城市廣場4樓，見黑衣人塗鴉於是上前制度，被黑衣人朝面部噴漆。黑衣人事後逃去。（蔡正邦攝）
【1430】將軍澳：大批示威者聚集各樓層叫口號，唱《願榮光歸香港》。
【1419】將軍澳：有五名戴口罩人士到場，仍然平靜。
【1413】沙田：兩名女子行經新城市廣場4樓，見黑衣人塗鴉於是上前制止，被黑衣人朝面部噴漆。黑衣人事後逃去。其中一名女子不適暈倒，防暴警員到場為其急救，另一名女子表示其年幼女兒受驚。
警員在沙田港鐵站外戒備。（蔡正邦攝）