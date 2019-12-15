【12.15．新界直播】沙田黑衣人噴漆　防暴警掩至拘捕多人

反修例運動持續，反對修訂逃犯條例的商店組成「黃色經濟圈」，網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲光顧「黃店」並在Facebook和Instagram等社交媒體「打卡」。新界沙田新城市廣場及將軍澳popcorn為集合地點，下午1時半警方在沙田大會堂及沙田港鐵站對開戒備。

【1557】沙田：新界南總區副指揮官陶輝在場指揮，警車帶走被捕人期間，有人投擲煙霧餅，不明噴霧冒出，發出刺鼻味道。在場警員聲稱噴霧並非警方所有。市民不斷指罵警員，警方曾施放胡椒噴霧。其中一名被捕女子報稱只得15歲，就讀沙田區一中學。

【1547】將軍澳：吉野家門外被毁，防暴警到商場，黑衣人狂奔。

【1542】沙田：便衣警員及防暴警員在商場內制服至少三名黑衣人，其中一名女子掙扎，多人被帶上警車。途人查詢被捕人所犯何事，警員沒有回應。

【1529】將軍澳：示威者開始商場遊行，在Starbucks、優品360、美心集團旗下食肆貼文宣。