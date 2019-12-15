【12.15．新界直播】防暴再度進入新城市中庭　制服黑衣人

反修例運動持續，反對修訂逃犯條例的商店組成「黃色經濟圈」，網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲光顧「黃店」並在Facebook和Instagram等社交媒體「打卡」。新界沙田新城市廣場及將軍澳popcorn為集合地點，下午1時半警方在沙田大會堂及沙田港鐵站對開戒備。 【1727】屯門﹕防暴警繼續在屯門公園內截查人士，有男子舉起寫有警察誓詞的白布，向警方叫囂。現場大部分為一般裝扮的市民。防暴警之後逐步撤離，現場人士向警員舉出心心手勢。 【1721】沙田﹕大批口罩人士包圍服務台，質問為何會放警察入商場，有職員展示證件獲准離開，惟有兩名南亞裔保安未有展示證件，不獲放行，並要求他們聯絡上司。現場人士質疑，有新城市廣場保安員協助警員制服黑衣人。

【1709】今日下午約3時半，有示威者於沙田新城市廣場聚集，破壞店鋪，並以雜物堵塞商場出入口及樓梯。針對以上違法行為，警方進入商場執法。警方其後撤離，在撤離期間，有人於沙田港鐵站A出口外的巴士總站投擲煙霧餅，有可能造成混亂。警方指出，巴士總站一帶當時有大批市民等候巴士，在人多地方投擲煙霧餅製造混亂，或造成公眾恐慌，是極為危險及不負責任的行為。

警方譴責示威者罔顧在場人士的人身安全，並警告立即停止違法行為，及離開相關地點。

【1702】屯門﹕屯門公園有黑衣人曾聚集，大批防暴警入內巡邏，並截查部分人士。

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【1655】沙田﹕有職員清理新城市廣場內的玻璃碎。現場仍有近百人在中庭及不同樓層逗留。

【1640】沙田﹕防暴警撤離沙田站，部分登上一輛橙色客貨車離開，其他則乘警車離開。一名黃衣男子被指推撞一名傳媒的攝錄機，被大批人包圍，他自稱前往宜家家私買東西，一名自稱傳媒的人追著他，他承認他曾拍開記者鏡頭。記者要求他下次可以提出不要拍攝，而不要動手推鏡頭。該男子指﹕「唔可以武斷話我攻擊你，我冇批你踭。」記者表示不會作出追究，並著男子離開，其後再有防暴警到場，將男子帶離現場。

【1635】沙田﹕防暴警在接近巴士總站的沙田站出口戒備，該處有大批人士聚集，並向警員指罵。其間有消防員出入，現場人士鼓掌。另外，沙田站閘內亦有防暴警員戒備。

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【1627】沙田﹕二樓欄杆的玻璃疑被人擊碎，碎片散落在中庭的地上。防暴警舉槍指向上層位置，並警告上層人士不要再投擲物品。部分防暴警之後經中庭一個扶手電梯離開。其餘仍在中庭位置的防暴警不斷退回沙田站，在場人士起哄叫囂。

【1620】沙田﹕超過50名防暴警再次進入沙田站內，並在新城市廣場近沙田站出口築起防線。之後，他們再度推進，進入中庭位置，情況混亂，並制服黑衣人。現場有人追問被捕男子的姓名，防暴警舉起胡椒噴劑指向在場傳媒。

【1610】沙田﹕防暴警舉起藍旗，指現場屬非法集結，警告在場人士離開，並要求記者返回行人路。

【1557】沙田：新界南總區副指揮官陶輝在場指揮，警車帶走被捕人期間，有人投擲煙霧餅，不明噴霧冒出，發出刺鼻味道。在場警員聲稱噴霧並非警方所有。市民不斷指罵警員，警方曾施放胡椒噴霧。其中一名被捕女子報稱只得15歲，就讀沙田區一中學。

沙田站有防暴警員制服黑衣人。(余俊亮攝)

【1547】將軍澳：吉野家門外被毁，防暴警到商場，黑衣人狂奔。

【1542】沙田：便衣警員及防暴警員在商場內制服至少四名黑衣人，包括三男一女，其中一名女子掙扎，多人被帶上警車。途人查詢被捕人所犯何事，警員沒有回應。

【1529】將軍澳：示威者開始商場遊行，在Starbucks、優品360、美心集團旗下食肆貼文宣。

將軍澳示威者開始商場遊行，在Starbucks 貼文宣。（鄧詠中攝）

沙田黑衣人噴漆，防暴警掩至拘捕多人。

警車帶走被捕人期間，有人投擲煙霧餅，不明噴霧冒出，發出刺鼻味道。在場警員聲稱噴霧並非警方所有。（余睿菁攝）

【1516】將軍澳：示威者繼續叫口號：「加入工會 全民三罷」



【1451】將軍澳：popcorn商場關閉其中一盞天花燈，又調高聖誕歌聲量。有人一度在大堂，舉機向上影黑衣人，被罵後離開。



【1448】沙田：示威者在中庭聚集，有人揮動黑底白字「光復香港」旗幟。



【1434】沙田：救護員到場將傷者送院。防暴警員返回沙田港鐵站外戒備。

兩名女子行經新城市廣場4樓，見黑衣人塗鴉於是上前制度，被黑衣人朝面部噴漆。黑衣人事後逃去。（蔡正邦攝）

【1430】將軍澳：大批示威者聚集各樓層叫口號，唱《願榮光歸香港》。



【1419】將軍澳：有五名戴口罩人士到場，仍然平靜。



【1413】沙田：兩名女子行經新城市廣場4樓，見黑衣人塗鴉於是上前制止，被黑衣人朝面部噴漆。黑衣人事後逃去。其中一名女子不適暈倒，防暴警員到場為其急救，另一名女子表示其年幼女兒受驚。