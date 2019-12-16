【棄「槍」疑雲】沙角邨疑似手槍懸梯間惹虛驚　區議員證屬氣槍

沙角邨現「手槍」疑雲！昨日網上流傳一張沙角邨梯間懸掛懷疑手槍物體的照片，引起討論，沙田區議員陳兆陽表示，昨日收到居民查詢有關「槍支」事宜，續向警方查詢，惟未獲回覆；及後沙角邨保安向他表示，晚上八時許有數名警員到場取走「手槍」物體，至今早他再查詢房署，對方引述警方證實該把槍支屬氣槍。 《香港01》正就事件向警方查詢。

「氣槍」懸欄杆 區議員指房署證假槍

網上近日流傳一張照片，沙頭角邨的屋邨樓梯位置，疑出現一把懷疑「手槍」連槍袋腰帶懸掛於欄杆處，照片中又指有可疑人物經過位置，15分鐘後便出現「手槍」。沙田區議會沙角選區議員陳兆陽表示，昨晚收到居民查詢指懷疑沙頭邨出現槍械懸掛梯間，逐向沙田區警方查詢，惟警方至今尚未回覆。他表示，根據沙角保安表示，該把懷疑槍支於懸掛在沙燕樓6樓位置，至晚上8時27分由數名軍裝警員取去；其後他向房署查詢，經理表示警方正在調查中，及後指警方證實該把槍支是「氣槍」，而非真槍。陳續指，現時未能了解何人懸掛氣槍於上址，詳細情況仍有待警方回覆。

《香港01》正就事件向警方查詢。

槍口能量超過2焦耳氣槍需持牌照

翻查資料，根據《火器及彈藥條例》，授權警務處處長向合適人士簽發槍械或彈藥的管有權牌照，讓其合法管有槍械或彈藥。條例訂明槍口能量超過2焦耳的氣槍，包括長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍均屬槍械。另外，任何人除非持有牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，可處罰款$100,000及監禁14年。