【警方記者會．直播】各區「和你Shop」拘多人　警交代事件

昨日(15日)有網民發起多區「和你Shop」行動，沙田及九龍灣商場均受到破壞，警方曾多次進入商場內拘捕多人。警方今日召開記者會交代事件。

【1620】郭指暴徒稍見有人影其相，就要人交出電話，不容許其他人對自己有意見，或其他人意見與自己不同時，就破壞他人店舖。他們的行為與黑社會滅聲手法一模一樣，暴徒的暴力行動就如山火後的死灰一樣，即使我們以為社會已慢慢變得平靜，但死灰隨時可以復燃，足以燒毀整個城市。警方會嚴正執法，保障香港人的生命財產安全，但單靠警隊的力量不夠，希望市民與暴力說不，不要助長暴力，共建法治社會，為警方提供有用資料以追究暴徒違法行為。

【16﹕01】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，昨日有人發起在全港多區大型商場聚集，最初叫口號、唱歌，好快示威者按捺不住，衝入店舖破壞。昨日下午2時許，暴徒闖入酒樓，翻檯，令食客受驚，「想食安樂茶飯都唔得。」亦有暴徒將雜物由高層擲至下層，亦有暴徒與途人爭執，以噴漆噴向一名女子，只因大家意見不合；至傍晚，暴徒懷疑一名女子的手機拍攝現場示威者大頭，單憑懷疑就無理要求她出示手機檢查，當她拒絕時，就拉扯、指罵，甚至以雨傘打她，搶走及破壞其手機，「暴徒的言行令人大開眼界，是暴徒的境界，明明自己錯都可以委過於人。」郭表示，女子被人打爛電話後，因為仍然保持冷靜接受訪問，就被暴徒批評其行為不尋常，存心挑釁示威者，「根本就係滿口歪理。」

另外，昨日下午九龍灣德福商場，示威者走至目標店舖及食肆，要求食客離開及塗鴉外牆，行為不但令人煩嫌，也觸犯香港法例，警方絕不容許商場變為無王管的地方，一旦見到暴力事件及生，先後進入商場進行拘捕行動。沙田新城市。不過警方執法時，暴徒及他們的支持者不斷包圍指罵、甚至阻礙執法，在沙田新城市廣場更有暴徒嘗試搶犯，投擲煙霧餅。他問暴徒的支持者，如果當日被翻檯、被襲擊的是他們的朋友及市民，他們是否仍然包庇暴徒。警方必須指出，不會阻礙警方嚴正執法的決心。

至晚上，有示威者集結在旺角一帶，人群情緒高漲，為免出現以往的暴力事件，警方一度高姿態巡邏、戒備及截查可疑人。整個晚上，暴徒不斷再旺角進行破壞安寧的行為，包括在馬路上放磚阻塞交通，又襲擊一輛由便衣警員駕駛的私家車，將雪糕筒掟向車，甚至向警投擲玻璃樽，警方逼不得已使用武力驅使，包括催淚煙。午夜過後，暴徒暴力升級，拋開彌敦道及亞皆老街一帶的燈柱及交通燈電箱縱火，又在山東街附近放煙火，警方進一步以催淚煙驅散，希望香港市民看清是「暴徒先破壞縱火，先用暴力，警方才用武力作相應行動。」警方由今年十月起，接獲逾1200宗報案，涉及897個地點，被暴徒破壞，數字仍未計算未報案的事件。

昨日（15日）有網民發起多區午間「和你Shop」示威活動，沙田及九龍灣商場均受到破壞，警方於多區拘捕多人。昨日沙田新城市廣場有大批示威者聚集，防暴警員多次進入商場進行拘捕行動。行動中，警員共拘捕10男2女，年齡介乎14至27歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、在公眾地方管有攻擊性武器及襲警等等；九龍灣德福廣場亦有4人被捕。

有網上片段顯示，警方於沙田拘捕一名示威者期間，一名男子以腳將一個疑為「錘」狀物體踢向警方範圍，一名警員再用腳將物品踢向後方，事件引起質疑。

入夜後，旺角出現堵路及縱火情況，警方多次施放催淚彈驅散，至凌晨一名浸大編委會學生記者，疑被催淚彈擊中顴骨，並傷及右眼，面、眼淌血。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜今日下午交代事件。