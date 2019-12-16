【7千萬冰毒】海關機場檢7,700萬元冰毒　自2010年來最大宗

香港海關於本月5日在香港國際機場破獲自2010年以來最大宗販運冰毒案件，檢獲約110公斤懷疑冰毒，估計市值約7700萬元。

毒品調查第一組指揮官陳紹裘稱，海關與海外執法機關情報交換，得知有一批由墨西哥經美國阿拉斯加來港的貨物有可疑，海關於本月5日於機場檢查該批貨物，發現110公斤懷疑冰毒，黑市價約7,700萬，是自2010年來最大宗同類案件，亦是有紀錄以來，海關於關口破獲的最大宗冰毒案件。

空運貨物第三組指揮官朱家穎透露，本月5日機場海關人員檢查該批報稱為膠珠的貨物，經過X光機時，發現該3箱物件影像有可疑，明顯有兩層不同密度的物料，打開3箱貨物進行檢查時，有濃烈柔順劑味道，相信犯罪份子欲以香味作遮掩冰毒氣味。

關員打開物貨檢查，箱內頂層的確放有膠珠及發泡膠，惟再檢查，發現箱內有另一塊紙皮，蓋住另一個紙箱，於「箱中箱」發現40個小膠盒，每一個膠盒由保鮮紙包裹，再由兩層真空袋密封小膠盒，而真空袋之間以柔順劑辟味，每個小膠盒佈有0.92公斤懷疑冰毒，3箱貨物中共檢120個小膠盒，內藏約110公斤懷疑冰毒。

海關發現120個小膠盒，共藏110公斤懷疑冰毒。（鄧栢良攝）

陳紹裘稱，根據空運提單，寄貨人為墨西哥一間貨運代理公司，而收貨人為香港一間經營嬰兒產品跨國公司，提單上沒有任何收貨人的聯絡方法，只有公司名及地址。海關經初步調查，寄貨公司過往三年沒有任何空運紀錄予收貨人，而收貨公司過去三年亦沒有任何美洲來貨紀錄。

他解釋，貨物另一可疑點是膠珠為比較便宜的低價值產品，約數十港元至百多元一公斤，膠珠亦非墨西哥特有產品，鄰近亞洲地區亦有出產，該批貨以空運方法，由南美洲來港運費貴，不符合成本效益，於是引來懷疑。陳紹裘稱，海關會就事件作深入調查，包括收貨公司背景、及整個物流鏈作深入調查，以查出背後犯罪集團。

陳紹裘表示，航空公司曾聯絡收貨公司來收貨，該間公司稱不知情，拒絕收貨。朱家穎則稱，一般情況下，提單會有收貨人資料或聯絡方法，包括電話、地址，惟是次該批貨物沒有任何收貨人聯絡方法，只有公司地址。