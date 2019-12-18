【九巴奪命車禍】粉嶺公路978號九巴撞樹39傷　最少六死

粉嶺公路發生九巴奪命車禍，至少六人死亡，逾40人受傷。今日（18日）下午4時18分，一輛載有逾50人的978九巴，沿粉嶺公路往粉嶺方向行駛，於松柏塱對開，突然撞向防撞欄再撞樹，上層左邊車身遭樹「劏開」，一男一女拋出車廂死亡，另外兩男兩女倒斃上層及樓梯位置，39人受傷，多架救護車到場救援，將傷者送往4間醫院。56歲車長涉危險駕駛引致他人死亡被捕。

涉事九巴車身嚴重撞毀。（黃廸雯攝）

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【20:20】現場消息指，事發下午4時15分，涉事978線九巴正由灣仔北開往粉嶺華明邨，沿粉嶺公路左一線行駛至松柏塱對，突然向左撞向防撞欄，衝前七米再撞大樹，再衝前數米始停下，地上無剎車痕。左上層車身遭大樹劏開，一男一女上層乘客被拋出車外，男乘客當場死亡，女乘客送北區醫院不治，另外三人倒斃上層及一人倒斃樓梯位置，六名死者介乎31至59歲，39名傷者介乎3至74歲，分別博愛醫院、屯門醫院、那打素醫院及北區醫院。

目前警方調查方向包括巴士性能、車長駕駛態度健康情況及路面情況。據知，當時九巴上約有五十多名乘客，約10人無受傷，即時登上其他巴士等車輛離開，警方呼籲目擊事件的乘客聯絡警方提供資料。據了解，司機受傷送院，目擊仍未落口供。現場路段無任何大樹阻擋行車的報告。

【19:00】有警員及消防登上巴士搜索及調查。

【18:55】運輸署發新聞稿表示十分關注是次意外，對發生意外深感難過，並對傷者及死傷者家屬表示慰問。運輸署已即時聯絡九巴了解事故，及已要求九巴盡快提交意外報告並作出跟進。據了解，警方會作出全面調查，包括扣留涉事巴士作詳細車輛檢驗，運輸署會繼續與警方緊密聯繫，了解結果，並作適當跟進。

【18:25】意外中死亡人數增至6人，包括三男三女，另有逾40人受傷，由救護車送往多間醫院治理。

【18:00】行政長官林鄭月娥發新聞稿稱，對粉嶺公路發生嚴重巴士事故感到震驚，並對事故造成多名乘客傷亡感到十分悲痛。林鄭月娥指，救援工作仍在進行中，已指示社會福利署、民政事務總署等相關部門聯同醫院管理局為傷者及死傷者家屬提供一切適切協助。林鄭月娥亦對傷者及死傷者家屬表示慰問。

【17:27】意外中至少有5人死亡，現場設有臨時停屍間，地上放有4具屍體。

巴士車身有大量血跡。（黃廸雯攝）

意外中有3名乘客跌出馬路重傷。現場所見，九巴左邊車身嚴重撞毀，車頂飛脫，有乘客稱，事發一刻發現車內突然很光，事後才發現是車頂撞甩了，而上層有座位被撞至整個飛脫。

消防及警方正在現場將傷者救出，將被困傷者救出，另外，現場設置臨時停屍間，地上至少放有四具屍體。根據消防資料，直至下午5時45分，初步有約40個傷者，傷者情況為1紅、14黃、25綠，傷者由救護車送往多間醫院治理，包括北區醫院、博愛醫院、屯門醫院、那打素醫院。由於傷者眾多，北區醫院設有跨部門緊急支援站。而那打素醫院有約30名警員在場，醫院劃出一個地方供家屬登記資料及進行查詢。

事發時巴士撞到路邊一棵樹，現場所見，部分巴士車殼掛在樹上。入夜後，有警員在現場進行調查。

現場設有臨時停屍間，地上放有至少四具屍體。（黃廸雯攝）

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乘客：事發時情況混亂 有人肢解斷腳

現場乘客的物品散落一地，更有懷疑殘肢。受輕傷的潘先生坐在路旁待救，他指自己當時坐在巴士上層後方位置，撞樹一刻完全幫不到忙，樓梯位已被撞至扭曲，情況混亂，「血肉模糊，有人肢解斷腳」，乘客非常驚慌，他協助安撫一名老婦，消防員到場協助他們從車尾下車。

一名頭部受傷包着紗布的老婦林女士指，當時車速頗快，自己坐在下層，一度睡著，「𠵱家好擔心傷者，陰公」，經現場救護員包紮後，她接訪問時仍猶有餘悸，「好多人跌落樓梯，我真係好感恩，多得菩薩保佑」。

乘客目睹有人拋出車外

乘客何先生認為當時車速正常，「當時成架車坐滿，冇企位」，他坐在司機後面第二排位置，突然聽到一聲巨響，「當時篩一篩，以為撞到前車」，望前感到很光亮，才發現原來整個車頂遭劏開，同時車門並無打開，卻有人躺在車門外，懷疑倒那人是從上層拋下來，「趴喺度，我有啲驚，佢應該沒有意識」。

一名受輕傷的伯伯指自己當時坐中間位置，「當時車速頗快，好多人受傷」。另一名坐在巴士上層右邊、下巴及手部受傷的女子亦表示，目睹事發時坐在車頭的乘客飛出車外。