【九巴奪命車禍】車長疑拾水樽釀意外　現場設停屍間傷者送四醫院

粉嶺發生奪命車禍，一輛九巴於粉嶺公路往上水方向，撞向路旁大樹，上層左邊車頂被劏開，多名乘客受傷及有人被拋出車外，事件中最少六人死亡，逾40人受傷，傷者分別被送往四間醫院救治。消息指男司機當時車頭放有水樽，其間他疑因水樽跌下執水樽，「扭到軚盤」釀成意外。

上水粉嶺公路發生奪命車禍。（黃廸雯攝）

救援人員現場為傷者分流。（黃廸雯攝）

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現場所見，九巴左邊車身嚴重撞毀，左邊車頂幾乎被劏開，有座位飛脫懸於半空。消防人員於現場檢傷分類站，為傷者進行急救及按傷勢分流，另外現場亦設臨時停屍間，現場所見有最少四具屍體被存放。

事件中最少三男三女死亡，另外截至晚上8時15分最少40人受傷，其中10名傷者被送往那打素醫院，7人穩定及滿意、3人已出院；12人被送往博愛醫院，2人情況嚴重、9人穩定及滿意、1人已出院；8人被送往屯門醫院，3人嚴重、5人穩定及滿意。於北區醫院多名傷者分別由救護車送往醫院，當中包括五男五女，一名女子證實不治，1人嚴重、9人穩定及滿意、1人已出院。大部分傷者送往北區醫院時清醒，有人頭部被包紥。

消息：司機疑執水樽扭軚釀意外

據現場消息指，涉事司機約56歲，他今早六時開工，下午三點左右，起灣仔北駕車到粉嶺，約四時駛經粉嶺公路現場，他在車頭放有水樽，當時水樽跌下，他在車內執水樽時，因「扭到軚盤」釀成意外。

傷者被送院治理。（余睿菁攝）