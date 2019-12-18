【九巴奪命車禍】死傷者名單　三歲男受傷　林鄭：設兩熱線供查詢

粉嶺公路發生致命交通意外，特首林鄭月娥晚上到北區醫院探望傷者，林鄭指34名傷者中有6人情況嚴重，其餘穩定，有需要人士可以致電警方或24小時情緒支援熱線，而特區政府亦會為死者家屬提供專職社工，提供包括經濟援助、心理輔導及情緒支援等。香港01取得部分死傷者名單，據悉，其中一名死者為社會福利署粉嶺感化辦事處二級工人，他送文件後由港島區回辦公室途中遇車禍。

一死者任職社署 從港島取文件回粉嶺

車禍共造成6死39傷，傷者中年紀最少只有3歲。據了解，其中一名死者任職社會福利署粉嶺感化辦事處二級工人，據悉死者當時正上班時間，從港島拿取文件返回粉嶺辦工室期間出事。

6名死者名單： 蘇麗雄(35歲)，男 陳嘉龍(31歲)，男 張志明(55歲)，男 王惠蘭(59歲)，女 一名約30歲女子 一名資料不詳女子

部分傷者名單： 朱(3歲)，男 陳x瑤(10歲)，女 歐x傑(22歲)，男 陳x賢(22歲)，女 簡x詠(25歲)，女 樊x銘(33歲)，男 鄧x鏗(33歲)，男 古x達(33歲)，男 張x文(35歲)，女 呂x玲(36歲)，女 邱x詩(41歲)，女 梁x(44歲)，男 黃x茵(44歲)，女 徐x芬(45歲)，女 黃x嬋(45歲)，女 陳x雄(46歲)，男 何x穩(52歲)，男 金x成(53歲)，男 陳x健(53歲)，男 陳x晶(57歲)，女 吳x生(58歲)，男 張x珊(58歲)，女 周x雄(59歲)，男 梁x祥(59歲)，男 黃x勝(60歲)，男 歐x國(62歲)，男 許x雄(63歲)，男 李x娟(62歲)，女 邱x芬(64歲)，女 龔x賢(66歲)，男 林x明(66歲)，男 李x全(67歲)，男 朱x(69歲)，男 蔡x琴(72歲)，女 林x霞(74歲)，女

特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始及運房局局長陳帆晚上8時許到北區醫院探望傷者，逗留約20分鐘後會見傳媒，林鄭稱對發生嚴重車禍感到十分震驚和難過，意外中造成6死39傷，當中傷者有兩名分別3歲及12歲的小朋友，39名傷者中有5人已出院，倘有34人留醫，當中有6人情況嚴重，其餘穩定，所有傷者分別送往五間醫院，包括北區醫院、大埔那打素醫院、沙田威爾斯親王醫院、博愛醫院及屯門醫院。

設跨部門支援站協助家屬

事故後政府及醫管局已啟動應變機制，希望第一時間將傷者送院，醫管局已指揮北區醫院一支隊伍到現場協助分流，現時五間接收傷者的醫院，已設立五個由民政署及社署成立的跨部門支援站，為死傷者家屬提供支援。

林鄭又表示，由於6名死者中有5人當場死亡，警方正進行身份核實工作，市民可致電警方熱線3661 7297及3661 7298查詢，如有市民需要情緒支援，則可致電24小時熱線2343 2255。政府對死者表示致哀，對其家屬致深切慰問，亦會為每一個死者家庭提供專職社工，提供所有支援服務，包括經濟援助、心理輔導及情緒支援等，當遺體運入殮房後，專職人員會作出跟進。

「嚴重車禍一件都嫌多」

林鄭續指，意外成因需待警方及消防處調查，而九巴亦會向運輸署提交調查報告，認為「嚴重車禍一件都嫌多」，去年2月大埔公路九巴意外後，社會關注香港公營巴士服務安全，獨立調查小組已作出一個詳細檢討，並於去年年底提出45項建議，涵蓋道路安全、巴士安全設施及車長休息是否足夠，以及相關培訓，運輸署已跟進建議，今次事件值得了解安全建議是否還有加強空間。