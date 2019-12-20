警犬吸催淚煙被指虐待　警方添購護目鏡

反修例衝突中，時有「零裝備」的警犬走上前線，動保界擔心牠們身處在催淚煙中會影響健康，並在八月發起集會譴責警方行動禍及警犬，惟問題未見改善，721三個月的示威活動，警方在元朗施放多枚催淚彈，警犬疑受到刺激，慌張地走來走去。據了解，警方已添購一批犬隻防護裝備，包括護目鏡。警方表示，裝備安排屬行動細節，不會公開。

警犬在沒有任何防護裝備的情況下，前往發放催淚煙的衝突現場，事件為人詬病，動保界又亦多次去信警方，指對事件極為重視，並從動物福利角度提出建議。在11月14日的立法會大會上，保安局局長李家超指，近月的行動中並無接獲領犬人員就警犬執勤後感到不適的報告，又提及外國警犬的裝備與香港一樣。

出現在衝突發場的警犬無裝備。（資料圖片）

有獸醫曾表示，催淚氣體能迅速為動物帶來不適，受影響動物的眼晴、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚會在30至60秒內出現嚴重灼傷的情況。動物更會出現咳嗽、呼吸困難、乾嘔、流淚的情況。

據了解，警方已為警犬添購一批防護裝備，包括護目鏡、護耳罩及特製鞋子。

警：裝備屬行動細節 不會公開

警方發言人表示，警方會因應行動需要及現場實際環境，適時及策略性地在不同行動中調派警犬配合前線工作，以維持公共秩序及社會治安。另外，就警犬的裝備事宜，警隊會不時因應實際行動需要，購入合適的裝備。由於裝備安排屬行動細節，警方不會公開。