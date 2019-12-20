【九巴奪命車禍】防車長打瞌睡或太近前車　九巴添兩套新系統輔助

前日（18日）粉嶺公路6死39傷九巴大車禍，慘劇因由仍在調查中，被捕56歲車長的工時及精神狀態，備受關注。九巴昨日（19日）表示，涉事車長並非「替更」，已設立熱線協助死傷者家屬；而自去年2月，大埔九巴翻車19死慘劇後，政府成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，九巴表示正執行並配合政府要求，同時「前行多一步」，添置「紅外線倦意提示系統」和「駕駛輔助系統」，如偵測到車長打瞌睡、或與前車距離過近等，儀器會提醒車長，提升行車安全。

前日（18日）粉嶺公路九巴大車禍，釀成6死39傷。（資料圖片：黃廸雯攝）

● 涉事車長非「替更」

是次慘劇釀成6死39傷，仍有一名傷者情況危殆。對於有報道指，涉事車長為「替更」，九巴昨表示，該車長是「掛牌車長」，有兩年駕駛978線的經驗，有編定行走固定路線，亦已駕駛指定路線編制一段時間，該車長亦通過路線訓練要求，有充足路面經驗。現時各巴士公司均會安排車長，在每個工作日駕駛不多於3條路線。九巴已為今次慘劇的死傷者家屬，設立查詢熱線9019 3659，提供適切協助。

● 添置「紅外線倦意提示系統」和「駕駛輔助系統」

至於去年大埔九巴翻車19死慘劇後，政府成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，並提出加裝安全帶、評估路線風險、設立巴士安全總監等45項改善建議，據知不少仍未落實。九巴表示，就該委員會所提出的建議，九巴及龍運積極執行並配合政府要求，同時「前行多一步」，在委員會的建議外，額外投放資源，添置新系統提升行車安全，包括「紅外線倦意提示系統」和「駕駛輔助系統」。

● 儀器發聲響、車長椅震動

九巴表示，最近引入兩套新系統輔助車長駕駛，已率先在龍運車隊近100部巴士，安裝「紅外線倦意提示系統」，主要編配行走長途路線，如偵測到車長打瞌睡，儀器會發出聲響、車長座椅亦會震動，藉以提醒車長；而為進一步輔助車長，又引進「駕駛輔助系統」，如發現前車距離過近、或車道偏離，儀器同樣會發出聲響及車長座椅會震動，目前已有近200部巴士配備此系統。九巴指，會檢視成效，再進行下一階段計劃。

● 安全帶成新購置巴士的基本裝置

另外，九巴表示，目前已有超過350部巴士配備全車座位安全帶，這已成新購置巴士的基本裝置，車隊亦會陸續為上層巴士座位安裝安全帶。