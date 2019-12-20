【理大圍城】廚房佬治療近一個月　袁師母：他狀態穩定，無被拘捕

理大上月經歷被警方重重包圍13日，事件至今逾月，圍城日子中，於俗稱「抗爭飯堂」的理大餐廳內為留守者準備三餐的廚房佬，上月23日因情緒問題，由「袁天佑師母」陳錦美的遊說下，登上救護車入院接受治理。今日(20日)，袁師母透露，廚房佬在醫院接受治療約一個月，目前身體狀態穩定，已有出院日期。

11月23日，廚房佬在袁師母的陪伴下登上救護車。（資料圖片）

日前網上有謠言指廚房佬遭軟禁、外人不得探望，袁師母今晨向記者發訊息稱，據她所知，廚房佬沒有被拘捕，亦沒有被警方軟禁，在醫院時所得到的照料與其他病友無異。

廚房佬曾向記者表示自己被診斷為精神科躁鬱症，袁師母稱，廚房佬在醫院接受了約一個月的治療，目前身體狀態穩定，而廚房佬住院其間，親友經常探望他。

廚房佬已有出院日期

住院近一個月，袁師母透露，已有出院日期，到時會低調處理，他出院後，亦需繼續按時服藥和覆診，袁師母稱，希望廚房佬能靜心療養身體，逐漸康復過來。

袁師母續指，本周三(18日)，非常意外地醫生向她稱「那天你救了他」，袁師母透露，原來廚房佬入院後驗血發現某個指數超高，若延遲醫治會引致肝腎衰竭，生命危險，幸及時入院得到醫護人員的適切治療。基於私隱問題，一直未能透露廚房佬病情，袁師母對此感到抱歉。